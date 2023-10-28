Команда Самарской области заняла 3 место на межрегиональных соревнованиях по гиревому спорту среди подразделений МЧС России

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В рамках Спартакиады Приволжского федерального округа МЧС России в г. Киров состоялись соревнования по гиревому спорту. В состязаниях приняли участие 14 региональных команд, в каждой из которых по 6 представителей в шести весовых категориях.

В личном первенстве 3 самарских спортсмена заняли призовые места на пьедестале почета.

Так, в весовой категории свыше 85 кг 1 место досталось Усатову Николаю, а «бронзу» получили сразу 2 спортсмена – Евгений Евграфов в весовой категории до 63 кг и Денис Усов в весовой категории до 68 кг.

В командном зачëте спортсмены Самарской области заняли 3 место. 1 место - у команды Пермского края, на 2-м оказались хозяева турнира, представители команды Кировской области.