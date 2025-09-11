Игрок «Крыльев Советов» попал в топ-7 РПЛ по числу ударов в створ

127

Стало известно, как часто Вадим Раков угрожал воротам соперников в первых семи турах Премьер-лиги, пишет Самара-МК.

В активе 20-летнего форварда самарцев семь матчей в чемпионате с пятью голами (один раз оформлял дубль в игре с «Ростовом» 2 августа) и двумя ассистами. Всего за это время нападающий девять раз пробил в створ (50%).

С такой цифрой стал седьмым в РПЛ по профильному показателю. Выше — Денис Макаров из столичного «Динамо» с девятью точными ударами и тремя мячами (53%), Джон Кордоба из «Краснодара» с 11 и четырьмя (46%), Алексей Батраков из «Локомотива» с 11 и семью (58%).

Также в первой тройке оказались Брайан Хиль из «Балтики», второй представитель «железнодорожников» Дмитрий Воробьев (по 11 ударов в створ и пять голов — 69%) и Мирлинд Даку из «Рубина» (12 и шесть — 63%), выяснил «РУСТАТ».