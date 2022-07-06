Игорь Осинькин: к товарищеской игре с "Уралом" мы будем в еще лучшей форме

Крылья Советов" дважды обыграли грозненский "Ахмат" в Новогорске и теперь продолжат подготовку к сезону в Самаре. Главный тренер КС Игорь Осинькин отметил, что игроки набирают физическую форму, сообщает Сова.

Игорь Осинькин рассказал о подготовке самарских футболистов:

- Ближе подходит сезон. У нас уже выстаиваются более точные определенные связи. Думаю, что к товарищеской игре с екатеринбургским "Уралом" 9 июля мы будем в еще лучшей форме. Дома тренироваться всегда лучше. Позанимаемся на окрепшем поле, которое сейчас заменили на базе. Оно в хорошем состоянии. Мы знаем, что первый матч в Оренбурге пройдет на искусственном поле, но всю подготовку не будем менять. Это только один матч. Опыт игр на таких полях у нас есть.