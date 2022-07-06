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Игорь Осинькин: к товарищеской игре с "Уралом" мы будем в еще лучшей форме

6 июля 2022 13:48
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Игорь Осинькин: к товарищеской игре с "Уралом" мы будем в еще лучшей форме

Крылья Советов" дважды обыграли грозненский "Ахмат" в Новогорске и теперь продолжат подготовку к сезону в Самаре. Главный тренер КС Игорь Осинькин отметил, что игроки набирают физическую форму, сообщает Сова.

Игорь Осинькин рассказал о подготовке самарских футболистов:

- Ближе подходит сезон. У нас уже выстаиваются более точные определенные связи. Думаю, что к товарищеской игре с екатеринбургским "Уралом" 9 июля мы будем в еще лучшей форме. Дома тренироваться всегда лучше. Позанимаемся на окрепшем поле, которое сейчас заменили на базе. Оно в хорошем состоянии. Мы знаем, что первый матч в Оренбурге пройдет на искусственном поле, но всю подготовку не будем менять. Это только один матч. Опыт игр на таких полях у нас есть.

Наставник "Крыльев Советов" рассказал и о формировании состава:

- Сейчас надо определиться, кто в какой форме, и тогда уже будет видна окончательная картина с составом. Но в целом его контуры были видны еще в предыдущем сезоне. Очень важно сейчас понять, в каком формате будет Кубок Лиги. Он добавляет большое количество игр. И такой же обоймой, как в прошлом сезоне, мы не сможем сейчас обойтись. Поэтому она должна быть глубже.
Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью

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