Игорь Осинькин: к товарищеской игре с "Уралом" мы будем в еще лучшей форме

Крылья Советов" дважды обыграли грозненский "Ахмат" в Новогорске и теперь продолжат подготовку к сезону в Самаре. Главный тренер КС Игорь Осинькин отметил, что игроки набирают физическую форму, сообщает Сова.
Игорь Осинькин рассказал о подготовке самарских футболистов:
- Ближе подходит сезон. У нас уже выстаиваются более точные определенные связи. Думаю, что к товарищеской игре с екатеринбургским "Уралом" 9 июля мы будем в еще лучшей форме. Дома тренироваться всегда лучше. Позанимаемся на окрепшем поле, которое сейчас заменили на базе. Оно в хорошем состоянии. Мы знаем, что первый матч в Оренбурге пройдет на искусственном поле, но всю подготовку не будем менять. Это только один матч. Опыт игр на таких полях у нас есть.
Наставник "Крыльев Советов" рассказал и о формировании состава:
- Сейчас надо определиться, кто в какой форме, и тогда уже будет видна окончательная картина с составом. Но в целом его контуры были видны еще в предыдущем сезоне. Очень важно сейчас понять, в каком формате будет Кубок Лиги. Он добавляет большое количество игр. И такой же обоймой, как в прошлом сезоне, мы не сможем сейчас обойтись. Поэтому она должна быть глубже.