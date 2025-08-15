Я нашел ошибку
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»

15 августа 2025 13:35
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»

В пятницу, 15 августа, в Самаре стартует шестой этап чемпионата России по пляжному футболу. В турнире принимают участие девять сильнейших клубов страны. Матчи высшего дивизиона российского пляжного футбола пройдут в Самаре впервые за шесть лет.
«С предложением снова провести у нас турнир высокого уровня выступили активные болельщики. Инициативу поддержали. Правительство Самарской области совместно с РФС и при поддержке социально ответственного бизнеса региона вопрос решили, – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. – Самарская область – футбольный регион, где этот вид спорта любят и ценят. Уверен, соревнования станут большим праздником для жителей города и всего региона, многочисленных болельщиков. Желаю успехов нашим ребятам – команде «Крылья Советов».
Встречи будут проходить с 15 по 17 августа на набережной Волги, пляж Первомайского спуска. Вход на игры свободный.

Теги: Футбол

