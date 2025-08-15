Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»

104

В пятницу, 15 августа, в Самаре стартует шестой этап чемпионата России по пляжному футболу. В турнире принимают участие девять сильнейших клубов страны. Матчи высшего дивизиона российского пляжного футбола пройдут в Самаре впервые за шесть лет.

«С предложением снова провести у нас турнир высокого уровня выступили активные болельщики. Инициативу поддержали. Правительство Самарской области совместно с РФС и при поддержке социально ответственного бизнеса региона вопрос решили, – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. – Самарская область – футбольный регион, где этот вид спорта любят и ценят. Уверен, соревнования станут большим праздником для жителей города и всего региона, многочисленных болельщиков. Желаю успехов нашим ребятам – команде «Крылья Советов».

Встречи будут проходить с 15 по 17 августа на набережной Волги, пляж Первомайского спуска. Вход на игры свободный.