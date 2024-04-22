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Гандболистки губернии выиграли серебро и бронзу первенства России среди игроков не старше 16 лет

22 апреля 2024 16:41
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Наш регион представляли две команды.

В течение полутора недель с 11 по 20 апреля в Тольятти на базе учебно-спортивного комплекса «Олимп» проходил финальный этап первенства России по гандболу среди девушек до 16 лет. В соревнованиях принимали участие 10 команд из 7 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ленинградской и Самарской областей.

Наш регион представляли две команды – первый и второй состав сборной области, составленные из воспитанников тольяттинской спортивной школы олимпийского резерва №10 «Олимп». Гандболистки занимаются под руководством тренеров Ирины Близновой и Александра Деревеня.

На групповом этапе соперники были поделены на две подгруппы по 5 команд в каждой. В группе «А» сборная Самарской области-1 выиграла все 4 встречи и заняла 1-е место, со второго места вышла команда Волгоградской области. В группе «Б» 4 победы одержала сборная Астраханской области, со второго места в полуфинал вышла Самарская область-2.

В полуфинале две тольяттинские команды встретились между собой. Первый состав был сильнее – 34:15. В другом полуфинале волгоградские гандболистки оказались сильнее астраханских – 24:16.

В матче за 3-е место Самарская область-2 сыграла вничью с командой Астраханской области – 25:25, но была точнее в серии послематчевых пенальти и выиграла бронзовые медали первенства.

В финале с преимуществом в два очка победу праздновала команда Волгоградской области – 23:21, у Самарской области-1 – серебряные медали турнира. Представительница нашей команды Арина Смирнова признана лучшей разыгрывающей первенства России.

Проведение всероссийских соревнований по гандболу способствует популяризации вида спорта среди молодежи и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом. Это является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области развитие спорта, создание необходимой для этого инфраструктуры  ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

 

 

Фото: СШОР 10 "Олимп"

Теги: Тольятти

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