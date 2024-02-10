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Футбольные власти решили отложить объявление о введении синей карточки

10 февраля 2024 13:30
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Футбольные власти решили отложить объявление о введении синей карточки

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение не объявлять о скором введении синих карточек из-за негативной реакции на эту новость со стороны общественности, в том числе тренеров команд. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, IFAB должен был опубликовать детали плана по введению в футболе синих карточек вчера, 9 февраля, однако принял решение приостановить этот процесс для того, чтобы провести дальнейшее обсуждение этой инициативы.

Напомним, по имеющемся сведениям, синяя карточка будет предполагать удаление игрока с поля на 10 минут в случае, если он совершит преднамеренный фол или проявит несогласие с официальным представителем матча. Также сообщается, что игрок должен получить красную карточку, если он получил две синие карточки в течение матча или комбинацию жёлтой и синей.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что введение синих карточек способно уничтожить футбол, пишет Чемпионат.com.

Теги: Футбол

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