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Дмитрий Азаров поздравил Эдуарда Латыпова с победой и возвращением на родину

22 февраля 2022 09:49
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Дмитрий Азаров поздравил Эдуарда Латыпова с победой и возвращением на родину

Сегодня ночью в Самару вернулся "камышлинский буйвол" Эдуард Латыпов.

Несмотря на позднее время (около 3 часов ночи), в Курумоче олимпийского призера встречали болельщики. Вместе с ними с победой и возвращением на родину Латыпова поздравил и губернатор Дмитрий Азаров, который летел вместе со спортсменом одним рейсом из командировки. 

- Три медали! Уверен, что и впереди, конечно, ещё медали будут. Но то, что ты сделал сейчас для нас, для нашей страны - потрясающе! Искренне тебя поздравляю! - обратился к чемпиону глава региона.

- Спасибо большое! Без поддержки победы не бывает, - заметил Латыпов.

Напомним, на Играх-2022 года в столице Китая 27-летний спортсмен завоевал три бронзовые награды: в мужской эстафете, в гонке преследования и смешанной эстафете.

 

 

Теги: Дмитрий Азаров

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