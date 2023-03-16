Дмитрий Азаров и Александр Карелин дали старт финалу первенства России по греко-римской борьбе «Новая высота»

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В самарском Дворце спорта в четверг, 16 марта, прошел заключительный день первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России и мецената Игоря Найвальта «Новая высота». Сегодня состоялась официальная церемония первенства – «Страна героев», ее посвятили героям России всех поколений, в том числе военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

Гостей и участников первенства поприветствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и легендарный чемпион, Герой России Александр Карелин. В этих соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 61 региона России. Впервые приехала сборная команда из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Всего за четыре года проведения «Новой высоты» Самара встретила более двух тысяч юных спортсменов.

«Я очень рад, что наш новый Дворец спорта не пустует – каждый день здесь кипит спортивная жизнь, тренируются и растут новые чемпионы. Мы принимаем статусные турниры. И сегодня рад приветствовать финалистов и участников первенства России по спортивной, греко-римской борьбе», – обратился Дмитрий Азаров к участникам, зрителям и гостям первенства.

Глава региона выразил уверенность в том, что этот турнир даст новый импульс развитию спортивных достижений всех участников, а значит – и развитию спорта на самарской земле.

«Вырастут новые чемпионы и, конечно же, именно они являются людьми по-настоящему патриотичными, защитниками Отечества, готовыми прийти на помощь человеку, который оказался в беде, готовыми защитить все, что для нас дорого, все, что для нас свято, – заявил губернатор. – Для меня большая честь стоять на этой сцене с легендой российского спорта, выдающимся чемпионом, человеком непреклонной силы духа, выдающихся достижений, героем России Александром Александровичем Карелиным. Я искренне, сердечно благодарю вас за внимание к нашему турниру, за то, что вы всегда на нем бываете. Ваша поддержка, ваш строгий взгляд и добрый совет помогают ребятам стать настоящими мужчинами, настоящими спортсменами».

Герой России, член Совета Федерации ФС РФ, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Александр Карелин, обращаясь к гостям, тренерам, организаторам и участникам турнира, отметил: «Я вас всех поздравляю с этим замечательным событием, с проведением здесь, на гостеприимной самарской земле, Первенства России до 18 лет».

Отдельно он поблагодарил присутствующих на турнире зрителей, которые помимо спортивных наград и титулов имеют за плечами службу в зоне СВО. «Отдельные слова благодарности хочу сказать ребятам, которые прошли залы борьбы, и сегодня уже являются продолжателями ратных традиций русского воинства. У них не только уши сломаны, но и грудь их украшена боевыми наградами. Вам, ребята, отдельное спасибо за продолжение наших правильных традиций», – обратился он.

Александр Карелин пожелал гостям интересного зрелища, ребятам – показать себя, а навыки, полученные на этом турнире на самарской благословенной земле, применить в жизни: «Я уверен, что упорство, дисциплина, способность русских к героизму, будут перенесена с вами с этих ковров на все площадки жизни – и на военные ристалища, и на мирное созидательное поприще».

Фото: Юлия Рубцова