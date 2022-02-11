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Директор Росгвардии досрочно присвоил воинское звание «капитан» олимпийцам

11 февраля 2022 09:45
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Директор Росгвардии досрочно присвоил воинское звание «капитан» олимпийцам

Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.
Принимая во внимание достигнутые военнослужащими войск национальной гвардии высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации олимпийскому чемпиону старшему лейтенанту Александру Большунову и серебряному призеру, нашему земляку, военнослужащему Приволжского округа Росгвардии, старшему лейтенанту Денису Спицову очередное воинское звание «капитан» присвоено досрочно.
Инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Приволжского округа войск национальной гвардии, Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, многократный победитель и призер чемпионатов России и мира Денис Спицов завоевал в скиатлоне олимпийское «серебро». Награда стала одной из первых в копилке олимпийской сборной страны.
Генерал армии Виктор Золотов поздравил военнослужащих Росгвардии старших лейтенантов Александра Большунова и Дениса Спицова с победой в упорной борьбе за олимпийские медали, подчеркнув, что, являясь лучшими на планете в своем виде спорта, они служат настоящим образцом для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые болеют за них во всей стране.

Теги: Росгвардия

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