Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по военно-прикладному спорту завершился в Тольятти

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В Тольятти подвели итоги чемпионата Приволжского округа Росгвардии по военно-прикладному спорту. В течение трех дней военнослужащие и сотрудники из 16 команд региональных управлений и воинских частей Росгвардии соревновались в четырех дисциплинах. Участникам необходимо было показать свои силы в беге на средние и длинные дистанции, метании гранаты на точность и в плавании с оружием.



По итогам соревнований победителями в общекомандном зачете стали военнослужащие Саровской дивизии, «серебро» досталось спортсменам Управления Росгвардии по Ульяновской области, третье место у сборной кировского соединения Росгвардии.



«Военно-прикладной спорт является важной частью подготовки росгвардейцев. Я рад, что спортсмены продемонстрировали высочайший уровень мастерства в каждой из дисциплин. Участники, показавшие лучшие результаты, по традиции, войдут в состав сборной округа, которая будет защищать честь Приволжья на Всероссийском чемпионате Росгвардии» - подчеркнул офицер отдела боевой подготовки Приволжского округа Росгвардии подполковник Виталий Гундров.