Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по военно-прикладному спорту стартовал в Самарской области

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В Тольятти стартовал чемпионат Приволжского округа Росгвардии по военно-прикладному спорту. В этом году участие в состязаниях принимают около 50 сотрудников и военнослужащих из 16 команд территориальных управлений и воинских частей Росгвардии, дислоцированных на территории ПФО. Росгвардейцам предстоит соревноваться в нескольких дисциплинах: в беге на средние и длинные дистанции, метании гранаты на точность и в плавании в форме с автоматом.

Торжественное открытие чемпионата состоялось на тольяттинском стадионе «Труд». С приветственным словом к участникам состязаний обратился офицер отдела боевой подготовки Приволжского округа ВНГ РФ подполковник Виталий Гундров.

«Военно-прикладной спорт является неотъемлемой частью подготовки сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Поэтому уверен, что вы покажете высочайший уровень профессионализма, и продемонстрируете отличный уровень физической подготовки» - подчеркнул подполковник Виталий Гундров.