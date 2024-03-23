Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по дзюдо завершился в Самарской области

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В состязаниях приняли участие сильнейшие дзюдоисты из всех регионов Приволжского округа. На татами тольяттинского спортивного комплекса «Гранит» встретились 105 участников из 17 команд территориальных управлений и воинских частей, дислоцированных в ПФО.

«В программе подготовки сотрудников и военнослужащих Росгвардии дзюдо занимает важное место. В этом году спортсмены показали высокий уровень физической подготовки и продемонстрировали разнообразный арсенал приемов. По традиции лучшие дзюдоисты войдут в сборную округа, которая будет защищать честь Приволжья на Всероссийском чемпионате Росгвардии», - отметил начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа войск национальной гвардии полковник Сергей Аристов.

В церемонии награждения победителей и призеров чемпионата принял участие врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков.

В общекомандном зачете лучший результат продемонстрировала сборная Управления Росгвардии по Республике Чувашия, серебряные медали у хозяев турнира – спортсменов-росгвардейцев из Самарской области, замкнула тройку сильнейших сборная Саровского соединения войск национальной гвардии.