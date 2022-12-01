АВТОВАЗ стал партнером КХЛ

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АО «АВТОВАЗ» и Континентальная хоккейная лига объявляют о заключении партнёрства на сезон 2022/2023, в рамках которого логотипы LADA появятся на хоккейных аренах, принимающих матчи регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ.

Как отмечают в пресс-центре тольяттинского автогиганта, болельщики также смогут познакомиться с автомобилями LADA, экспонируемыми на стадионах в городах проведения чемпионата. Наибольшее внимание будет приковано к легендарному внедорожнику бренда — NIVA Legend, который станет частью регулярной шоу-программы выезда на лед «Встреча легенд».

АО «АВТОВАЗ» также объявляет, что для поклонников хоккея будет представлена специальная версия автомобиля LADA NIVA Travel, украшенная символикой КХЛ и оснащенная рядом специальных аксессуаров. Подробности серии и сроки запуска будут объявлены дополнительно, пишет TLTgorod.

Комментарии:

Вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин:

«АВТОВАЗ берёт уверенный курс на поддержку большого спорта в России. Хоккей является для нашей страны традиционно любимым видом спорта, объединяя миллионы игроков и болельщиков разных поколений вокруг красивой игры. Мы рады объявить о сотрудничестве с КХЛ – крупнейшей хоккейной лигой Европы – и верим, что наше партнёрство позволит ещё больше расширить аудиторию каждого матча, а специальная серия автомобилей NIVA Travel – аудиторию любителей бренда LADA».

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов:

«К большой семье партнёров и друзей КХЛ присоединяется легендарный бренд LADA. АВТОВАЗ – это лидер российского автомобильного рынка с богатой историей, надёжный и популярный среди населения. КХЛ – сильнейшая хоккейная лига Евразии, одна из лучших российских профессиональных спортивных лиг. В этом КХЛ и LADA похожи – мы стремимся быть первыми в своих отраслях и ежедневно над этим работаем. Уверены, что сотрудничество получится полезным и позитивным для обеих сторон, а совместные проекты, которые будут реализованы с LADA в нынешнем сезоне, вдохновят нашу аудиторию и откроют путь к новым достижениям».