Я нашел ошибку
Главные новости:
После субботника провели и просветительские беседы для участников, направленные на повышение уровня экологической грамотности.
В Национальном парке «Самарская Лука» было собрано около 200 мешков различного мусора
Символично, что в первом тайме Андрей Каряка сыграл за ветеранов сборной, а во втором тайме - за ветеранов "Крыльев Советов".
Товарищеский матч: ветераны "Крыльев Советов" сыграли с ветеранами сборной России
Участники соревнований - это люди, доказавшие свою преданность Родине, силу духа и готовность идти вперед в любых обстоятельствах.
В регионе прошел «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов СВО
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
В ближайший час в регионе ожидается сильный дождь
Проведение подобных мероприятий вносит большой вклад в популяризацию гимнастических видов спорта и приобщает к здоровому образу жизни все большее число юных россиян.
Алексей Немов провел два мастер-класса для юных спортсменов Тольятти и Сызрани
В результате аварии пассажир погиб, а водитель был госпитализирован. На месте работали спасатели.
В Красноярском районе легковой автомобиль врезался в железное ограждение и опрокинулся в кювет
В рамках акции было высажено 6 тысяч саженцев сосны в память о 27 миллионах человек, павших в боях на полях сражений Великой Отечественной войне.
Сотрудники СУ СКР СО приняли участие в международной акции «Сад памяти»
По итогам встречи делегация РФБ выразила готовность участия в мероприятиях баскетбольного направления и в деловой программе форума «Россия - спортивная держава», который пройдет в Самаре осенью 2025 года.
Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Российской федерации баскетбола
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.65
-0.21
EUR 94.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Алексей Немов провел два мастер-класса для юных спортсменов Тольятти и Сызрани

26 апреля 2025 19:11
148
Проведение подобных мероприятий вносит большой вклад в популяризацию гимнастических видов спорта и приобщает к здоровому образу жизни все большее число юных россиян.

26 апреля в спортивной школе №10 «Олимп» в Тольятти прошел мастер-класс Федерации гимнастики России и четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова.

Участников приветствовал заместитель губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.

 «В Самарской области активно развивается спорт высших достижений. Каждый из вас уже показывает хорошие результаты, демонстрируя талант и трудолюбие. В регионе проводится большая работа по созданию новых современных спортивных объектов, делается все, чтобы создать условия для занятий массовым и профессиональным спортом. Мы продолжим делать все необходимое и дальше. Уверен, сегодня вы получите бесценный опыт и встреча с нашими легендарными спортсменами вдохновит вас на новые рекорды», - сказал он.

 Мастер-класс прошел по двум видам спорта: художественной и спортивной гимнастике. Более 200 юных спортсменов вдохновились достижениями именитых спортсменов и получили ценные советы и наставления.

Своим опытом с ребятами поделились победитель юношеских Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Ирина Анненкова, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Лилия Ахаимова, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Елена Замолодчикова, призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы Алексей Бондаренко.

 Также сегодня мастер-класс прошел в Сызрани, его участниками стали 200 воспитанников государственной спортивной школы олимпийского резерва №2.

Все ребята получили от чемпионов ценные советы по разминке, технике выполнения упражнений, подготовке к соревнованиям и восстановлению после них, режиму дня и питания, задали свои вопросы, провели фотосессию.

Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области в рамках развития физической культуры и спорта и в преддверии международного форума «Россия-спортивная держава», который пройдет в этом году на Самарской земле. Проведение подобных мероприятий вносит большой вклад в популяризацию гимнастических видов спорта и приобщает к здоровому образу жизни все большее число юных россиян.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Сызрань Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игорь Александрович Авдеев назначен на должность начальника УТ МВД России по ПФО.
26 апреля 2025, 15:20
В Нижнем Новгороде Олег Калинкин представил личному составу УТ МВД России по ПФО нового руководителя
Игорь Александрович Авдеев назначен на должность начальника УТ МВД России по ПФО. Общество
206
Лучшие участники турнира в мае отправятся в Москву на финал Спартакиады МЧС России.
25 апреля 2025, 21:47
В Сызрани завершились соревнования по мини-футболу среди сборных команд главных управлений ПФО
Лучшие участники турнира в мае отправятся в Москву на финал Спартакиады МЧС России. Спорт
392
22 ноября 2023, 16:52
17 поликлиник в Самаре, Тольятти и Сызрани получили новое ультразвуковое оборудование
Системы ультразвуковой визуализации высокого класса приобретены по нацпроекту «Здравоохранение». Здравоохранение
3138
В центре внимания
Волонтеры не только раздают Георгиевские ленты жителям, но и напоминают о том, как рекомендуется их носить.
25 апреля 2025  23:08
Более 90 тысяч Георгиевских лент раздадут самарцам накануне Дня Победы
494
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
464
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
902
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
24 апреля 2025  10:51
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
558
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
775
Весь список