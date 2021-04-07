Александр Гурьянов: Многие любители смешанных единоборств смогли убедиться в том, что уровень соревнований необычайно высок

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На прошедшем 6 апреля в Центре боевых искусств «Чёрный скорпион» г. Самара спортивно-патриотическом мероприятии «Спорт в патриотическом воспитании молодёжи», президент федерации смешанного боевого единоборства Самарской области, президент профессиональной лиги ММА Open fighting championship Александр Гурьянов рассказал о достижениях и планах данных организаций в текущем году.

- Буквально на днях прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству, где наш регион представляли 35 бойцов. Юноши 16-17 лет заняли первое общекомандное место за явным преимуществом, а мужчины стали вторыми, уступив только Ульяновской области, за которую выступали легионеры из Дагестана. На следующей неделе в Березниках Пермского края пройдёт первенство России среди молодёжи 18-20 лет, а ещё через неделю в Великих Луках - российское первенство среди юношей 16-17 лет. Что касается профессионального ММА, то буквально в декабре была создана новая организация Open fighting championship и проведены два турнира в Самаре, на МТЛ-Арене. Многие любители смешанных единоборств смогли убедиться в том, что уровень соревнований необычайно высок. А 17 апреля в Санкт-Петербурге состоится очередной турнир Open FC-3. Ещё одно бойцовское шоу пройдёт в Москве 22 мая. И, наконец, лига готовит на День города Самары, 12 сентября событие российского масштаба – грандиозный турнир под открытым небом, на стадионе «Самара-Арена» в присутствии большого количества зрителей. На данный момент рекорд посещаемости принадлежит лиге UFC, и был установлен полтора года назад в Москве. Он составляет 22700 зрителей. Уверен, мы сможем этот рекорд побить, если к нашему проекту подключатся региональные власти.

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