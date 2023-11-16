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Абонементы на второй круг МИР РПЛ 2023/24 – в продаже

16 ноября 2023 11:33
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Абонементы на второй круг МИР РПЛ 2023/24 – в продаже

ПФК "Крылья Советов" открывает продажу абонементов на матчи второго круга МИР РПЛ. Главные преимущества абонемента: выгодная цена, гарантированное любимое место на стадионе, специальные акции от клуба и невероятная атмосфера на стадионе. Владельцы абонементов гарантированно смогут посетить 7 игр Чемпионата.

Приобрести абонементы можно онлайн на сайте ФК, а также в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Вертикаль". На одну учетную запись можно приобрести до 4 сезонных билетов. Напоминаем, что для покупки необходима персонифицированная карта болельщика.

Дети до 6 лет имеют право проходить бесплатно без предоставления места (родитель делится своим местом из билета, сформированного на каждый матч, в личном кабинете Госуслуг, назначая дополнительный билет по карте болельщика ребенка).

Тариф "Детский" для детей от 7 до 14 лет на абонемент предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении).

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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