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Завтра, 31 июля, футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне 2022/2023 Мир Российской Премьер-Лиги на стадионе «Солидарность Самара Арена». Соперникам волжан станет столичный клуб «Торпедо». Начало матча в 18:30.

Проход на стадион будет осуществляться по Карте болельщика, которую быстро и удобно оформить на портале «Госуслуги» или в офисах МФЦ. Современный сервис позволит создать новый уровень комфорта на стадионах, а также совершенствует существующую систему безопасности на объектах спорта. Номер карты потребуется при покупке билетов и абонементов, а также оформлении права доступа на стадион по аккредитации. Для удобства болельщиков на прилегающей территории стадиона у гейта №1, 2 и 3 расположены три временных центра МФЦ, специалисты которого принимают исключительно на оформление Карты болельщика. Одновременно работает свыше 50 окон. График работы, 30 июля, с 9.00 до 21.00. В день матча, 31 июля, с 9.00 до окончания первого тайма.

Напомним, что 2022 год для самарской команды юбилейный. «Крылья» продолжают отмечать свое 80-летие, поэтому стоимость билетов на первый домашний матч составит 8.0 рублей. Билеты по этой символической цене можно приобрести на официальном сайте клуба, а также в билетных кассах стадиона, которые находятся радом с 3 гейтом. Накануне матча время работы кассы с 10.00 до 19.00. В день матча откроются с 12 часов. Перед игрой поклонников футбола и гостей региона ждет насыщенная праздничная программа: открытие клубного музея «Крыльев Советов», автограф-сессия с игроками команды, угощения от партнеров и многое другое.

При входе на матч достаточно отсканировать QR-код из личного кабинета портала Госуслуги, не предъявляя дополнительных документов. В случае возникновения вопросов на помощь придут дружелюбные волонтеры, а также оперативная «группа разбора», которая поможет решить вашу проблему. Обращаем внимание! На случай, если батарея вашего смартфона разрядится, для беспрепятственного прохода на матч просьба при себе иметь распечатанный лист c QR кодом купленного билета.