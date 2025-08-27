Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"

176

Сегодня, 27 августа, будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены". Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика "Крыльев Советов".

На остановках, откуда отправляются автобусы, будут волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Маршрут: "Октябрьская набережная" ("Ладья") – "Солидарность Самара Арена", гейт 4.

Начало движения: 15:00.

Интервал движения: каждые 10 минут.

Отправление последнего автобуса: 16:00.

Остановки: "Постников овраг" – "Завод им. Тарасова" (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – "Барбошина поляна" (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – "Солидарность Самара Арена" (гейт 4).

После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.