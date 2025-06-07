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Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня

7 июня 2025 13:41
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Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня

Магомед Адиев официально вступил в должность главного тренера самарской футбольной команды «Крылья Советов». Его кандидатуру утвердил совет директоров клуба. На днях специалист встретился с губернатором Вячеславом Федорищевым. Они обсудили предстоящую работу, пишет Самара-КП.

«Обратил внимание Магомеда Адиева на то, что необходимо давать шанс проявить себя самарским игрокам. Помогать тренеру будет Сергей Булатов, который давно работает в «Крыльях» и имеет ценный опыт», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также Магомед Адиев дал интервью клубной пресс-службе. По словам тренера, с командой он планирует встретиться вечером 16 июня. Он оставил тот же тренировочный план, что был составлен ранее. Также специалист рассказал о ситуации с некоторыми игроками, у которых закончились контракты. Сейчас с ними ведутся переговоры.
«Я обозначил людей, с которыми хотел бы продолжить сотрудничество. Надеюсь, они останутся. Понятно, что не бывает идеальных ситуаций. Но если из условных пяти футболистов мы договоримся, к примеру, с тремя, будет хорошо», - сказал Магомед Адиев.

Наставник пообещал, что приложит все силы, свой интеллект, трудолюбие, чтобы «Крылья» добивались хороших результатов при хорошей игре.

Напомним, о назначении 47-летнего Магомеда Адиева на пост главного тренера «Крыльев Советов» стало известно 5 июня. С ним заключили контракт на один год с возможностью продления по соглашению сторон. Ранее специалист тренировал «Анжи», карагандинский «Шахтер» и сборную Казахстана. В начале этого сезона возглавлял «Ахмат», а с апреля 2025 года работал с «Химками».

 

 

Теги: В центре внимания Крылья Советов Футбол

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