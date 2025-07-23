В день матча с "Пари НН" будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены".

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Главное условие проезда — билет на игру или атрибутика "Крыльев Советов".

На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Маршруты:

1. "Октябрьская набережная" ("Ладья") – "Солидарность Самара Арена", гейт 4.

Начало движения: 17:30.

Интервал движения: каждые 20 минут.

Отправление последнего автобуса: 18:50.

Остановки: "Постников овраг" – "Завод им. Тарасова" (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – "Барбошина поляна" (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – "Солидарность Самара Арена" (гейт 4).

После окончания игры шаттлы будут отправляться в 22:00 от остановки "Агропарк" на 8 проезде и следовать в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на оборудованных остановках общественного транспорта.

2. "Ташкентская" ("Эль Рио") – "Солидарность Самара Арена", гейт 4.

Начало движения: 12:00.

Интервал движения: каждые 10-15 минут.

Отправление последнего автобуса: 15:00.

Следует без остановок.