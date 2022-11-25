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Животноводческая ферма в Новокуровке Хворостянского района получила статус племенного репродуктора.



Теперь, помимо производства и реализации молока, предприятие сможет развивать новое направление бизнеса. Как отмечает директор Ринат Мухаметов, статус дает возможность продавать нетелей и бычков как племенных, а также участвовать в развитии российского племенного животноводства, которое невозможно без отечественного материала.



Животноводческую ферму в Новокуровке посетили представители комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губдумы. На встрече с руководством предприятия обсуждались меры господдержки отрасли животноводства и варианты их совершенствования.



– В бюджете, принятом в первом чтении, мы четко обозначили расходование дополнительных средств на развитие АПК и сельских территорий. Они предусмотрены на модернизацию и обновление техники, что сегодня актуально, так как много импортного оборудования, запланировали средства на производство молока, на поддержку племенных хозяйств. Мы выехали сюда, чтобы понять, насколько правильно и верно приняты решения, и какие поправки внести в бюджет во втором чтении, – рассказывает председатель комитета Николай Сомов.



У новокуровской фермы в связи с получением нового статуса теперь появится дополнительная форма господдержки – на содержание племенного маточного поголовья. В Самарской области эта сумма составляет около 17 тысяч рублей на голову в год.

Фото: пресс-служба правительства СО