Виктор Кудряшов: потенциал отрасли животноводства далеко не исчерпан 

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В пятницу, 12 августа 2022 года, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил Богатовский район и провел совещание по развитию отрасли животноводства, в котором приняли участие главы муниципальных районов, руководители сельскохозяйственных управлений, главные зоотехники территорий, министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, министр управления финансами региона Андрей Прямилов.

Перед этим глава регионального кабмина вместе с руководителями районов побывал в животноводческом комплексе «Радна» – одном из наиболее крупных и успешно развивающихся животноводческих хозяйств молочного направления. Залог успеха – современные методы ведения агробизнеса и высокопродуктивное стадо коров айширской и голштинской пород.

В настоящее время общее поголовье фермы составляет более 3 800 голов, в том числе 1 900 – дойное стадо. Ежедневные надои в среднем – порядка 39 тонн в день, при этом рост объёмов производства молока продолжается. Средний объем молока, которые в сутки дает одна подопечная работников сельхозпредприятия – 20,5 литра. «Радна» гордится показателями качества продукции. Все параметры молока – жирность, содержание белка, бактериологическая чистота – строго учитываются. С самого начала работы фермы был построен роботизированный доильный зал, который функционирует по принципу «карусель». Коровы по очереди заходят в стойло, компьютер считывает информацию о текущем состоянии здоровья, затем запускает процессы мытья и дойки: автомат сцеживает первые струйки, заносит в память сведения о продуктивности, качестве молока.

Николай Сомов показал председателю областного Правительства новый цех. Он оснащен роботами, действие которых основано на базовых инстинктах животных. После каждой автоматизированной дойки автомат выдает корове порцию вкусной еды (комбикорм с добавлением шоколадной крошки). Особенность такого подхода в том, что дойка происходит значительно чаще обычного, соответственно, растут и объемы молока.

В распоряжении комплекса более 6000 гектаров посевных площадей. Здесь выращивают люцерну, костёр, эспарцет, козлятник. Кормовой севооборот и внесение органических удобрений значительно повышают плодородие полей.

После осмотра цехов Виктор Кудряшов с командой молодых специалистов комплекса обсудил не только перспективы развития отрасли, но и вопросы развития села. «Радна» планирует расширяться, и председатель областного Правительства предложил применить широкий спектр мер поддержки, действующих в регионе для инвесторов. Актуален для сельчан вопрос качества интернет-связи, здесь поручение будет дано департаменту информационных технологий. По итогам обсуждения запланировано также включить в план будущего года ремонт районного Дома культуры.

В ходе совещания, которое состоялось в Доме культуры Богатовского района, обсудили задачи на перспективу. Объемы продукции растениеводства в Самарской области стабильно растут с каждым годом. К слову, в этом году эксперты прогнозируют рекордный урожай. В регионе намолочено уже 1,6 миллиона тонн зерна.

В то же время, резервы отрасли животноводства далеко не исчерпаны. Регион обеспечен молоком и мясом собственного производства немногим более чем на 50%. Необходимо повышать степень самообеспеченности региона продукцией животноводства.

«Недавно мы подвели итоги за первые полгода, в целом они неплохие. Несмотря на те сложности, которые мы сегодня испытываем, растут – без учета автопрома – объемы промышленного производства. Но по продукции сельского хозяйства прогнозы не так однозначны. Если по растениеводству мы видим перспективы, отмечается высокая урожайность, мы рассчитываем на высокие финансовые показатели хозяйств, то в животноводстве мы видим снижение поголовья», – обозначил проблему, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

«Развитие животноводства – это жизнь села. В отрасль приходит молодежь, новые технологии, село развивается. Создание и развитие животноводческих комплексов имеют, помимо экономического, большое социальное значение», – продолжил глава регионального кабмина.

Председатель областного Правительства призвал аграриев активнее использовать федеральные и региональные меры поддержки: «Отрасль развивается достаточно уверенно, в том числе благодаря мерам государственной поддержки. Поддержка отрасли осуществляется по 18 направлениям, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей. Своей задачей считаем, чтобы меры поддержки не менялись из года в год, а были стабильными и предсказуемыми на 5-10 лет. Сегодня это получается, в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей поголовье КРС растет. Мы помогаем строить семейные фермы, выдаем гранты начинающим предпринимателям, эти меры пользуются большим спросом и дают результат».

Уже до конца года регион планирует значительно нарастить объемы продукции животноводства. Племенная работа, ставка на КРС и овцеводство, активное использование мер господдержки, работа с потенциальными инвесторами – такие задачи ставит перед аграриями руководство области. Областные власти, в свою очередь, в дополнение к уже действующим мерам поддержки готовы ввести новые, в соответствии с предложениями и инициативами сельхозпроизводителей.

«Наряду с поддержкой сельскохозяйственных проектов в сфере животноводства, которые обеспечат круглогодичную занятость, мы будем в первую очередь обращать внимание на такие муниципалитеты в части финансирования дорог, ремонта Домов культуры и строительства новых, у нас сейчас такие возможности есть в рамках национальных проектов. Эта сфера может стать для муниципалитета преимуществом и локомотивом развития территории в целом. Поэтому я призвал глав активнее работать с инвесторами, которые проявляют большой интерес к нашему региону. Это требует от глав активности, грамотной работы с землей, пайщиками, а Правительство готово здесь на любом этапе помогать и подключаться к работе», – заключил Виктор Кудряшов.

В ближайшие дни предложения аграриев будут обобщены и поступят на рассмотрение в региональное Правительство.

Фото: правительство СО