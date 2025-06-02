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В Самарской области обсудили планы развития племенного животноводства

2 июня 2025 16:29
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Генетические паспорта и родословные помогут перестроить экономику племенных хозяйств Самарской области.

Генетические паспорта и родословные помогут перестроить экономику племенных хозяйств Самарской области.

Планы развития племенного животноводства в Самарской области на ближайшее будущее обсудили на совещании, организованном региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с компанией «Иннопрактика». Его участниками стали руководители и специалисты ведущих племенных хозяйств.

«Достаточно много изменений в законодательстве со следующего года. Отдельная история — то, что нам нужно с первого марта следующего года отслеживать именную маркировку скота. По государственной поддержке хозяйств: принимаем предложения уже для формирования бюджета нового года, чтобы те денежные средства, которые у нас есть, использовались максимально эффективно», — открывая совещание, сказал Денис Герасёнков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В ходе совещания особое внимание было уделено подготовке к переходу на Федеральную государственную информационно-аналитическую систему племенных ресурсов (ФГИАС ПР), которая запускается с 1 марта 2026 года. 

В настоящее время ведется активная работа по формированию и актуализации баз данных. Запуск системы позволит обеспечить регистрацию племенных животных и осуществлять анализ и обработку представленных сведений.

«В рамках соглашения между Самарской областью и компанией «Иннопрактика», направленного на содействие в разработке эффективной системы геномной селекции поголовья молочного КРС, мы планируем в ближайшее время приступить к созданию единой базы данных по родословным, продуктивности и генетической информации и уже в текущем году провести в регионе геномную оценку трех тысяч голов», — рассказал Владимир Авдеенко, заместитель исполнительного директора — директор по агробиотехнологиям компании «Иннопрактика».

С этого года племенные хозяйства Самарской области начнут проводить геномную оценку поголовья молочного крупнорогатого скота. В рамках реализации проекта сельскохозяйственные товаропроизводители получат государственную поддержку, из регионального бюджета будет возмещаться до 90% затрат на проведение геномных исследований.

Генетические паспорта и родословные кардинально перестроят экономику племенных хозяйств. На их основе планируется проводить геномную оценку, которая позволит с высокой точностью определять потенциальную продуктивность животных. Такой подход не только позволит комплексно учитывать коммерческую ценность поголовья и существенно снижать затраты по выращиванию животных, но и даст возможность точно прогнозировать качества будущего потомства при подборе родительских пар.

По словам Владимира Авдеенко, фактически сейчас создается общероссийский генетический индекс, в перспективе региональный, и в дальнейшем каждое предприятие будет иметь свой индекс. С помощью этих данных, например, можно будет сделать максимально удачный подбор животных для производства сыра или молочной продукции, либо исключить из стада животных с предрасположенностью к заболеваниям, что в итоге повысит продуктивность и эффективность всего стада. Другими словами, это окажет существенное влияние как на развитие экономики страны и её позиции на мировом уровне, так и на регионы и каждого сельхозтоваропроизводителя.

Государство, определив развитие племенного животноводства как один из приоритетов обеспечения продовольственной безопасности, оказывает всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителям. «У нас целый комплекс мер государственной поддержки по племенному животноводству в Самарской области. Это касается как молока, так и содержания маточного поголовья.

Благодаря правительству нашего региона, все эти меры государственной поддержки сохранились, и они будут поддерживаться и дальше. Предстоящая работа требует определенных серьезных действий со стороны сельхозтоваропроизводителей. Но это неотъемлемая часть существования современного молочного производства. Будем работать и выполнять задачи, поставленные федеральным ведомством», — поделилась Мария Петухова, член правления Ассоциации производителей КРС голштинской породы.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

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