В Самарской области аграрии собирают урожай подсолнечника

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Самарские аграрии продолжают уборку урожая. Сейчас, когда позволяют погодные условия, идет сбор главной масличной культуры. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на 24 октября 2022 года собрано более 350 тыс. тонн подсолнечника при средней урожайности 14,4 центнеров с гектара. На полях Большеглушицкого района убрано уже 35 тысяч гектаров засеянных подсолнечником полей. По прогнозам специалистов, работы продолжатся вплоть до декабря.



«Урожайность у нас в среднем 15-16 центнеров с гектара. Для нашей зоны земледелия и погодных условий в этом году, я считаю, урожай хороший. Весной дожди были, летом ни одного дождя, но, тем не менее, показатели, масличность – всё в норме», - рассказал глава КФХ Алексей Ракитин.



О развитии агропромышленного комплекса региона, который в этом году собрал рекордный урожай зерновых, во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным рассказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Как подчеркнул Глава региона, это результат планомерной работы и поддержки отрасли на федеральном и региональном уровнях. На высокие результаты урожайности и валового сбора повлияли новые технологии выращивания, увеличение количества внесенных удобрений, качественный семенной материал и обновление машинно-тракторного парка.



Так, например, в агрохозяйствах региона за последние пять лет приобретено 2270 тракторов, 1049 зерноуборочных и 60 кормоуборочных комбайнов, причем на замену импортным агрегатам всё чаще приходит техника отечественных производителей.



«Только за 9 месяцев этого года было закуплено 305 тракторов, 102 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайнов, еще 455 единиц сельхозтехники приобретены в лизинг. Треть новой техники белорусского производства, остальное - Кировский тракторный завод и другие отечественные производители», - пояснил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков.



Работает новая техника и на полях Большеглушицкого района. В этом году сельхозпредприятиями района приобретено 38 комбайнов разного типа, причем современная техника помогает внедрять системы точного земледелия. На помощь комбайнерам пришли спутники и камеры наблюдения на основе искусственного интеллекта. Система, анализирует поступающие с видеокамеры изображения, строит траектории движения техники и передает необходимые команды. Это позволяет значительно сократить потери урожая и повысить эффективность работы.

Фото: департамент информационной политики СО