Я нашел ошибку
Главные новости:
Вместе с полицейскими в мероприятиях приняли участие сотрудники частных охранных организаций.
В Самарской области прошли строевые смотры личного состава полиции территориальных ОВД
Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба.
Дмитрий Азаров : «Земляки должны чувствовать, что мы делаем все для защиты их интересов»
После того, как ребята освоят бытовые навыки, у них появится возможность отдельного проживания при помощи родственника или соцработника.
В Тольятти открылось отделение учебного сопровождаемого проживания для молодых инвалидов
По прогнозам специалистов, работы продолжатся вплоть до декабря.
В Самарской области аграрии собирают урожай подсолнечника
Медицинскую помощь в обновленной амбулатории будут получать более 3000 жителей поселка.
В поселке Комсомольский Кинельского района продолжается капитальный ремонт врачебной амбулатории
«САМ.ФЕСТ» – это фестиваль, направленный на поддержку молодых талантов авторской музыки в широком смысле этого слова.
Победители «САМ.ФЕСТ» хабаровская группа «Двадцать» выпустила альбом «Романтика»
6 ноября пройдет генеральная репетиция прохождения парадных расчетов с участием делегаций из регионов РФ.
На площади Куйбышева прошел финал регионального конкурса парадных расчетов образовательных учреждений
Коллектив педагогов ЦДЮТ и родители воспитанников приобрели медикаменты первой помощи.
Поддержать мобилизованных из Новокуйбышевска решили воспитанники ЦДЮТ и ученики школы №8
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.2
-0.3
EUR 59.84
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Сохраним лес»: волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области аграрии собирают урожай подсолнечника

24 октября 2022 15:28
57
По прогнозам специалистов, работы продолжатся вплоть до декабря.

Самарские аграрии продолжают уборку урожая. Сейчас, когда позволяют погодные условия, идет сбор главной масличной культуры. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на 24 октября 2022 года собрано более 350 тыс. тонн подсолнечника при средней урожайности 14,4 центнеров с гектара. На полях Большеглушицкого района убрано уже 35 тысяч гектаров засеянных подсолнечником полей. По прогнозам специалистов, работы продолжатся вплоть до декабря.

«Урожайность у нас в среднем 15-16 центнеров с гектара. Для нашей зоны земледелия и погодных условий в этом году, я считаю, урожай хороший. Весной дожди были, летом ни одного дождя, но, тем не менее, показатели, масличность – всё в норме», - рассказал глава КФХ Алексей Ракитин.

О развитии агропромышленного комплекса региона, который в этом году собрал рекордный урожай зерновых, во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным рассказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Как подчеркнул Глава региона, это результат планомерной работы и поддержки отрасли на федеральном и региональном уровнях. На высокие результаты урожайности и валового сбора повлияли новые технологии выращивания, увеличение количества внесенных удобрений, качественный семенной материал и обновление машинно-тракторного парка.

Так, например, в агрохозяйствах региона за последние пять лет приобретено 2270 тракторов, 1049 зерноуборочных и 60 кормоуборочных комбайнов, причем на замену импортным агрегатам всё чаще приходит техника отечественных производителей.

«Только за 9 месяцев этого года было закуплено 305 тракторов, 102 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайнов, еще 455 единиц сельхозтехники приобретены в лизинг. Треть новой техники белорусского производства, остальное - Кировский тракторный завод и другие отечественные производители», - пояснил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков.

Работает новая техника и на полях Большеглушицкого района. В этом году сельхозпредприятиями района приобретено 38 комбайнов разного типа, причем современная техника помогает внедрять системы точного земледелия. На помощь комбайнерам пришли спутники и камеры наблюдения на основе искусственного интеллекта. Система, анализирует поступающие с видеокамеры изображения, строит траектории движения техники и передает необходимые команды. Это позволяет значительно сократить потери урожая и повысить эффективность работы.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
24 октября 2022  14:00
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
139
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
24 октября 2022  11:10
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
185
В Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память Героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова.
21 октября 2022  17:26
Дмитрий Азаров встретился с родными Героев России, погибших при исполнении воинского долга
696
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
21 октября 2022  13:36
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
5064
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
21 октября 2022  12:22
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
619
Весь список