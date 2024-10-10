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В Самарской области завершается уборка овощей

10 октября 2024 13:15
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В Самарской области завершается уборка овощей

В Самарской области, по данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, на 9 октября 2024 года собрано 82 тысячи тонн картофеля при урожайности 277 ц/га и 67 тысяч тонн овощных культур открытого грунта при урожайности 302 ц/га. Работы завершены на площади более 5,2 тысяч гектаров, пишет Волга Ньюс.

Одно из передовых хозяйств не только нашего региона, но и Приволжского федерального округа — КФХ Евгения Цирулева (Приволжский район) завершает сбор моркови и других овощей. Предприятие занимается выращиванием различных культур: зерновых, сои, картофеля и овощей борщевого набора. Часть собранного урожая поступает в федеральные торговые сети Самарской, Саратовской и других областей Среднего Поволжья, другая — идет на переработку. Сейчас ежесуточно хозяйство отправляет в супермаркеты 300-400 тонн картофеля и овощей.

Современные технологии и высокое качество продукции позволяют не только получать хороший урожай, но и сохранять его практически до середины весны. "Умные" хранилища хозяйства рассчитаны на прием 50 тысяч тонн картофеля и овощей. Сегодня продукция предприятия представлена на выставке "Золотая осень", которая накануне стартовала в Москве. Экспозиция Самарской области представляет весь спектр агропромышленного производства региона.

Для повышения конкурентоспособности продукции хозяйство Евгения Цирулева, одно из первых в регионе, закупило несколько линий предпродажной подготовки корнеплодов — мойки, сортировки, фасовки. Занимаются сортировкой исключительно женщины. От них зависит, какой товар будет лежать на полках магазинов.

"Овощи к нам поступают прямо с полей, мы их перебираем, хорошие идут в сети. К примеру, если привозят картофель, мы смотрим, чтобы не было грибка, гнили, трещин, чтобы она была ровная", — рассказала работница холодного цеха Елена Хайрутдинова.

"Мы стараемся быть постоянными, чтобы покупатель на нас рассчитывал, качество тоже держим на уровне. Для этого мы построили лаборатории, теплицы, то есть делаем так, чтобы растениям не хотелось болеть. Весь сезон за посевами ухаживали, в зной поливали. Полноценная система орошения — гарантия высокого урожая. Результат есть. В обязательном порядке люди будут сыты, хватит на всех", — говорит глава КФХ Евгений Цирулев.

Внедрение современных технологий и желание постоянно экспериментировать — визитная карточка приволжских аграриев. В КФХ действуют две собственных лаборатории. В исследовательской занимаются разработкой химических и биологических методов защиты растений и почвы от вирусов и бактерий, выращивают мини-клубни и растения, изготавливают микробиологические препараты. У селекционно-семеноводческой есть своя коллекция семенного материала и культур, которая поддерживается и постоянно пополняется. Все это позволяет не только увеличивать урожайность сельхозкультур, но и положительно влияет на качество продукции.

Растениеводческая отрасль Самарской области располагает высоким потенциалом, способным в полном объеме обеспечивать внутренние потребности. В соответствии с российской Доктриной продовольственной безопасности к 2030 году доля семян отечественной селекции должна быть не менее 75%. По яровым зерновым культурам в нашем регионе этот показатель превышает 90%, большая часть из которых — селекция именно самарских ученых.

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