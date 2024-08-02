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В Самарской области запустили в тестовом режиме новый участок оросительной системы

2 августа 2024 14:21
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Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России.

Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России. Об этом сообщил Нальбий Мез, представитель федерального Министерства сельского хозяйства, в рамках первой полевой практической конференции «Интенсификация производства. Мелиорация». Мероприятие, организованное Зерновым Соевым Союзом Приволжского федерального округа, состоялось на площадке самарского Агрополигона «Приволжье» (м.р. Приволжский). Участниками конференции стали сотрудники и руководители мелиоводхозов не только регионов ПФО, но и других российских краев и областей.

Сельхозтоваропроизводители Самарской области активно развивают орошение в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», реализуемого по решению главы государства Владимира Путина. Мероприятиями нацпроекта предусмотрено возмещение 50% затрат, понесенных на строительство и модернизацию объектов мелиорации. За 2023 год было реализовано 7 инвестиционных проектов в области орошения на площади 3,85 тыс. га, а за последние 6 лет гидромелиоративные мероприятия проведены на площади 20,7 тыс. га.

«Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России. Кроме проекта здесь, в Приволжском районе, сейчас началась реконструкция Куйбышевского обводнительно-оросительного канала, благодаря которому может происходить орошение сельскохозяйственных земель Самарской и Оренбургской областей. Уже заключен госконтракт на разработку проектно-сметной документации и начался этап госэкспертизы. 3 млрд рублей выделено на этот проект и к концу 27 года мелиоративные каналы протянутся до поселка Гражданский Красноармейского района», - рассказал начальник отдела разработки программных мероприятий и контроля за их реализацией Департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ Нальбий Мез.

Участники конференции ознакомились на практике со всеми видами мелиорации, которые помогают делать сельхозпроизводство в нашем засушливом климате более рентабельным. Предприятие «СЕВ-07», на базе которого расположен Агрополигон, собрало на своих полях все существующие в мире виды орошения: есть фронтальные дождевальные машины, круговые, барабанные консольные и барабанные сплинклерные, система подпочвенного капельного орошения. Кроме полевых культур, участники посмотрели в близлежащих хозяйствах, как выглядят орошаемые посадки лука и яблоневые сады. Все эти хозяйства берут воду из Спасской оросительной системы, которая сейчас, благодаря реконструкции, переживает второе рождение.

Во время одного из посещений сельских районов Самарской области глава региона Вячеслав Федорищев поручил усилить меры поддержки сельхозпроизводителей.

«Среднее Поволжье, Самарская область – зона рискованного земледелия. И задачу, поставленную Президентом страны, - увеличивать объемы сельхозпродукции - без этого инструмента, мелиорации, невозможно решить. Потенциал мелиорации, заложенный в Самарской области еще в советские времена - 140 тыс. га. Но сегодня у нас под орошением - 33 тыс. га, таким образом, 100-110 тыс. га можно еще ввести в эксплуатацию. И такие проекты есть не только здесь, в Приволжье, но и на территории Безенчукского и Хворостянского районов. Аграрии видят, что продуктивность на орошаемых землях увеличивается фактически в два раза. Видят экономику, окупаемость инвестиционных затрат и готовы реализовывать проекты», - отметил Николай Абашин, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В деловой части конференции выступили признанные эксперты в области мелиорации и напомнили о других способы накопления влаги и оздоровления почвы: повышении коэффициента структурности и органического вещества, сево- и корнеообороте, правильной обработке почвы, лесополосах и других.

Важным моментом в программе полевой практической конференции «Интенсификация производства. Мелиорация» стало открытие оросительной системы, пуск воды в тестовом режиме на новом участке сельхозпредприятия «Сев-07». «На данном участке 2,7 тыс. га под орошением. И в этом году реализуем проект на площади еще 700 га. Здесь всего 15 фронтальных дождевальных машин, каждая длиной километр, и ход ее составляет 2 километра. То есть одна поливает 200 га. Преимущество в том, что машина весь периметр прямоугольника поливает почти на 100%. Только лишь 3% остаются под каналом. У дождевальных машин кругового типа без орошения остается до 15%», – рассказал директор предприятия Анатолий Никоноров. Проект реализован в рамках региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На сегодня у предприятия «Сев-07» в обороте 14 тыс. га земель, из них 10 тыс. га поливаются. До 2025 года планируют все площади предприятия перевести в орошаемые.

 

Фото:   ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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