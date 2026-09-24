В Самаре поздно вечером столкнулись несколько автомобилей

Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия в г. Самаре. По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 23.09.2026 в 22:20 водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем BMW, двигался со стороны ул. Потапова в сторону ул. Авроры. В пути следования не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилями Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Outlander, OMODA, движущимися во встречном направлении. В ДТП пострадали женщина-пассажир и водитель автомобиля Mitsubishi Outlander. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.