Специалисты самарского Роскадастра оказали помощь местному приюту для бездомных животных

Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Самарской области провёл благотворительную акцию в поддержку центра помощи бездомным животным. Специалисты филиала Компании привезли для подопечных приюта необходимые медикаменты, корма, одеяла и хозяйственные товары.

Эта инициатива стала продолжением социальной политики компании. Работники регионального Роскадастра регулярно участвуют в волонтёрских программах, и акция в пользу бездомных животных была организована не впервые. В рамках визита коллектив не только передал собранные вещи, но и смог лично пообщаться с работниками центра и подопечными, узнать о текущих нуждах и помочь в повседневном уходе за животными.

«Мы понимаем, что забота об окружающем мире начинается с малых, но очень важных дел. Бездомные животные — это та категория живых существ, которая наиболее уязвима и полностью зависит от доброты людей. Для нас было важно показать пример корпоративной ответственности и человеческого участия. Я горжусь своими коллегами, которые откликнулись на призыв и собрали всё необходимое для приюта. Надеюсь, наша небольшая помощь сделает жизнь этих хвостатых друзей немного теплее и безопаснее. Мы планируем сделать такие акции регулярными и призываем другие организации присоединяться к подобным инициативам», — отметил директор филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Максим Гальцов.

Руководство центра помощи бездомным животным выразило искреннюю благодарность за оказанную поддержку. Переданные лекарства позволят обеспечить ветеринарный уход, тёплые одеяла помогут подготовиться к похолоданию, а корм и хозтовары станут большим подспорьем в ежедневной работе приюта.