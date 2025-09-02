Я нашел ошибку
Китай введет с 15 сентября для россиян безвизовый режим до 30 дней
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года
Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко
В Самаре перекрыли две дороги
В Самаре утром горел автомобиль
Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года

2 сентября 2025 13:46
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялась очередная стратегическая сессия в рамках подготовки предложений в Стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года.

Встреча прошла в соответствии с поручением губернатора Вячеслава Федорищева о комплексной проработке долгосрочных векторов развития всех ключевых отраслей региональной экономики. Ведущие специалисты аграрной отрасли и сельских территорий в формате углубленного экспертного диалога обсудили приоритетные направления развития регионального АПК с учетом национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и показателей стратегии.

Основные целевые показатели региональной стратегии предполагают увеличение объема производства продукции АПК к 2030 году не менее чем на 25%, а к 2036 году — уже на 40%. Также планируется значительное наращивание объемов экспорта. К 2030 году ожидается увеличение экспорта в 1,5 раза, а к 2036 году — в 1,8 раза.

В центре внимания дискуссии было понимание того, что устойчивое развитие агропромышленного комплекса начинается с человека. Участники подчеркнули важность формирования кадрового потенциала, популяризации профессий в сельском хозяйстве, а также предотвращения оттока молодежи из сельских территорий.

«Сегодня мы говорим о перспективах до 2036 года — казалось бы, это далеко. Но на самом деле это всего 10–11 лет. И за это время мы должны понимать, каким будет регион, как будет жить человек в селе, как будет развиваться экономика. Очень важно, что в концепции стратегии во главу угла поставлена ценность человеческой жизни. Это вселяет большие надежды», — отметил Сергей Шевченко, председатель общественного совета при министерстве, академик РАН. Он также подчеркнул необходимость не только формулирования целей, но и разработки конкретных механизмов их достижения: «Общественный совет предлагает разработать принципы, подходы, тактические шаги, которые позволят системно двигаться к стратегическим целям».

Еще в ходе заседания были затронуты темы социального развития села: меры по улучшению доступа к качественному образованию и медицине, развитию опорных населённых пунктов, поддержке роботизации и цифровых технологий. Говорили о формировании новой модели развития молочного скотоводства с учётом экономической эффективности, качества продукции и экологических стандартов, создании региональной программы органического земледелия, внедрении цифровых платформ для учёта, контроля и управления производственными процессами, разработке системы нормирования и маркировки продукции и развитии кооперации.

«У людей, которые живут и работают в селе, — другой, порой неожиданный, но чрезвычайно ценный подход. Их идеи, которые на первый взгляд могут показаться непривычными, в процессе обсуждения становятся мощным импульсом для нового развития. Важно, что все участники дискуссии — абсолютно независимые люди, и их мнение формируется исходя из существующих реалий», — подчеркнул по итогам встречи Денис Герасёнков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

 

