В Самарской области молодые специалисты предприятий АПК получают «подъемные»

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В Самарской области на поддержку кадрового потенциала агропромышленного комплекса в текущем году предусмотрено 39 млн рублей. В настоящее время господдержки получает 61 молодой человек. Всего за последние три года мерами господдержки воспользовались более 400 молодых специалистов, приехавших работать в сельские районы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров особое внимание уделяет развитию кадровой политики региона, основную ставку делая на молодое и энергичное поколение специалистов и управленцев. Поддержка и развитие АПК - одно из приоритетных направлений Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей региона. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил.

По закону о государственной поддержке кадрового потенциала АПК единовременная денежная выплата предоставляется молодым специалистам не старше 30 лет, которые впервые трудоустраиваются в сельскохозяйственные, научные организации, районные ветеринарные службы, крестьянское (фермерское) хозяйство. Ее размер зависит от уровня полученного образования: 69 тыс. рублей - при наличии высшего образования, 34,5 тыс. рублей - среднего профессионального.

Также молодые специалисты сельскохозяйственной сферы в течение трех лет могут получать ежемесячную денежную выплату в размере 4-11 тыс. рублей (в зависимости от уровня образования).

Этой возможностью воспользовался Александр Михайлов, бригадир тракторной бригады ООО «К.Х.Волгарь» Большечерниговского района. В прошлом году молодой человек закончил Самарский государственный аграрный университет, а в этом уже руководит трудовым коллективом из 20-ти человек. «Сегодня можно, нужно и хочется работать на селе, - говорит Александр Михайлов, - для этого созданы все условия. Губернатор поддерживает нас существенными доплатами, а предприятие – комфортными условиями труда, помощью в решении житейских вопросов, возможностью повысить свои профессиональные навыки. Единовременную выплату я получил недавно, тратить не стал, планирую купить автомобиль».

Фото: пресс-служба облправительства