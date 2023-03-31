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В Самаре запустят два новых автобусных маршрута

31 марта 2023 12:00
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В Самаре запустят два новых автобусных маршрута

В Самаре из-за перекрытия путепровода на улице Земеца транспорт пустят в объезд. В первую очередь ограничения затронут трамваи и автобусы.

— В частности, два автобусных маршрута проходят по улице Земеца. Временно их необходимо оттуда убрать. Автобусы поедут по улице Победы, проспекту Кирова, с проспекта — на Заводское шоссе, затем будут выезжать на улицу Земеца. Существующие остановки сохранятся, — пояснил Владимир Василенко.

Кроме того, для того чтобы сотрудники предприятий могли вовремя добираться до работы, на участке запустят два дополнительных автобусных маршрута. Один «договорной» маршрут будет начинаться с разворотной площадки 67-го автобуса в районе «Крутых ключей». Благодаря этому маршруту люди смогут добраться до улицы Земеца. Второй заказной маршрут запустят от Барбошиной поляны до завода «Экран», пишет 63.ру.

 

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