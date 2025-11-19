Я нашел ошибку
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
В регионе внедряется эффективная модель взаимодействия науки и агропроизводства, меняющая подходы к развитию АПК

19 ноября 2025 15:45
169
Эти инициативы охватывают животноводство, растениеводство, переработку и цифровизацию АПК и уже приносят измеримые результаты на местах.

В Самарской области успешно внедряется уникальная модель взаимодействия науки и производства, которая меняет подходы к развитию регионального агропромышленного комплекса. Учёные Самарского государственного аграрного университета напрямую участвуют в решении практических задач сельхозпроизводителей, а государство компенсирует до 90% затрат на разработку и внедрение инноваций — обеспечивая тем самым экономическую отдачу от научных исследований. Такое сотрудничество стало возможным благодаря федеральному проекту «Кадры в АПК», входящего в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». 

На сегодняшний день в рамках этой модели реализуются 12 ключевых проектов, в которых задействованы 40 специалистов университета — от профессоров и доцентов до молодых аспирантов. Эти инициативы охватывают животноводство, растениеводство, переработку и цифровизацию АПК и уже приносят измеримые результаты на местах.

Так, руководство хозяйства в селе Усинском Сызранского района обратилось за помощью к учёным: почти у половины коров на ферме возникли проблемы с копытами — воспалительные процессы вызывали боль, снижение аппетита и падение надоев. Решение было найдено оперативно. Доцент кафедры анатомии, акушерства и хирургии Самарского ГАУ Игорь Ненашев, много лет исследующий ортопедические заболевания крупного рогатого скота, предложил собственную разработку — заживляющую мазь, рецептура которой была создана два года назад и прошла клинические испытания, но ожидала производственного внедрения.

«Действительно, мазь сработала. Когда начали её использовать, сразу же снизилась хромота. Потихонечку начало всё налаживаться», — подтверждает Иван Майоров, главный ветеринарный врач животноводческого предприятия в с. Усинском.

Эффект достигнут за счёт точного подбора пропорций уже известных в ветеринарии компонентов. В результате ферма получила здоровое поголовье и рост продуктивности, а учёный — необходимую производственную статистику для публикации и дальнейших исследований.

А в Шенталинском районе внедрена технология премиум-переработки молока, позволившая предприятию эффективно использовать излишки сырья и запустить новую линейку биопродуктов премиум-класса. В лаборатории микроклонального размножения университета получен стерильный посадочный материал ежевики, что открывает фермерам доступ к высококачественным, патогенсвободным саженцам. 

Работает отлаженный механизм: сельхозпроизводитель формулирует проблему, мешающую росту эффективности, университет формирует междисциплинарную научную команду, а государство компенсирует до 90% затрат на внедрение решения. При этом участники проектов получают дополнительный доход — в среднем около 40 000 рублей в месяц. В 2025 году на эти цели из бюджета Самарской области направлено 12 миллионов рублей.

 «Это не просто научные исследования — это заказы от реального производства. Наука и практика работают в одном направлении, и выигрывают все, — отмечает Наталья Троц, проректор по науке Самарского ГАУ. — Проекты называются ключевыми, потому что они, как ключи, подходят к конкретным замкам: важно только правильно определить, где и какой применить».

Уже сейчас идёт формирование новых инициатив на 2026 год. Реализация таких проектов наглядно демонстрирует, как фундаментальная и прикладная наука становятся реальными инструментами развития сельского хозяйства. 

Правительство Самарской области и Губернатор Вячеслав Федорищев уделяют особое внимание поддержке предприятий АПК и внедрению инновационных решений, что позволяет Самарской области уверенно двигаться к укреплению своих позиций в аграрном секторе. 

В 2025 году на развитие сельского хозяйства региона выделено порядка 6,5 млрд рублей. «Самое главное — труд наших жителей, которые работают на этих предприятиях», — неоднократно акцентировал глава региона.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

