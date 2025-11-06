Я нашел ошибку
Главные новости:
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
В регионе 9,5 миллиардов рублей планируется направить в ближайшие три года на развитие АПК 

6 ноября 2025 14:09
179
Инициативы экспертов в сфере АПК нашли отражение в проекте областного бюджета на предстоящую трехлетку.

В Самарской области 9,5 миллиардов рублей планируется направить в ближайшие три года на развитие агропромышленного комплекса. Об этом стало известно во время общественного обсуждения параметров расходов на АПК, предусмотренных в проекте основного финансового документа региона на 2026–2028 годы.

«На предстоящий бюджетный цикл сельскохозяйственной отрасли предусмотрено финансирование из регионального бюджета в размере 9,5 миллиарда рублей, из которых 3,7 миллиарда рублей выделено на 2026 год. Это чуть выше объемов средств, предусмотренных в рамках первого чтения в прошлом году», — отметила Светлана Миргазимова, руководитель управления бюджетного планирования и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. По ее словам, основное финансирование будет осуществляться в рамках двух ключевых госпрограмм: развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий.

Одним из наиболее значимых нововведений, получивших позитивный отклик экспертов, стало существенное расширение мер поддержки для молодых специалистов отрасли. С 2026 года по поручению главы региона Вячеслава Федорищева в число получателей выплат войдут молодые специалисты в сферах производства пищевых продуктов и напитков, а также хранения и складирования зерна. Значительно увеличится и размер ежемесячных выплат – они вырастут вдвое. Единовременные выплаты будут предоставляться в два этапа — при первичном обращении и по истечении трёх лет работы в АПК.

Напомним, в прошлом году, также по предложению губернатора, размер единовременных выплат молодым специалистам АПК был увеличен почти в три раза и на сегодняшний день составляет 103,5–207 тысяч рублей. После очередного увеличения специалисты с высшим образованием смогут получать со следующего года в общей сложности 414 тысяч рублей, а со средним профессиональным — 207 тысяч рублей.

Самарская область продолжит активное участие в мероприятиях федерального проекта «Кадры в АПК». Так, сельхозтоваропроизводители смогут получить возмещение затрат на ученические и целевые договора, оплату труда и проживание студентов, а также стимулирующие выплаты педагогам и учёным. Особое внимание уделено созданию агротехнологических классов и развитию объектов среднего профессионального образования.

Регион станет участником двух мероприятий федерального проекта «Создание условий для развития научных разработок, селекции и генетики» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В отрасли растениеводства на реализацию комплексного научно‑технического проекта, отобранного на федеральном уровне, из областного бюджета для софинансирования уже предусмотрено 3,4 миллиона рублей. 

Почти 87% всех средств, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей, будут выделены напрямую на животноводство и растениеводство.

За счет средств областного бюджета сохранены меры господдержки: на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на производство молока, а также на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту животноводческих помещений предприятий, содержащих до 1000 голов КРС. На эти цели планируется свыше 500 млн рублей. Также предусмотрены средства на проведение геномной оценки поголовья КРС молочного направления.

В растениеводстве основные средства будут направлены на развитие элитного семеноводства, сельскохозяйственное страхование, производство зерновых культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, стимулирование производства картофеля и овощей, а также на возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений.

На модернизацию и техническое оснащение АПК в 2026 году из областного бюджета предусматривается более 160 миллионов рублей. В самостоятельное направление в 2026 году выделено возмещение затрат, понесенных в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление полива с применением объектов мелиорации.

В рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий на создание комфортных условий в 2026 году планируется выделить почти 618 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на социальные выплаты для приобретения и строительства жилья, благоустройство территорий и реализацию проектов в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

«Безусловно, первое чтение проекта бюджета даёт лишь предварительную картину, и мы ожидаем окончательных решений во втором чтении с учётом всех федеральных поступлений. Однако уже сейчас совершенно очевидно, что основные меры государственной поддержки для агропромышленного комплекса Самарской области не только сохранены, но и усилены. Мы видим стратегическую переориентацию и адаптацию этих мер к современным вызовам и задачам устойчивого развития сельского хозяйства. Отрадно, что наши инициативы, предложенные главе региона Вячеславу Андреевичу Федорищеву в сфере сельского хозяйства, нашли поддержку и будут реализованы. Это является прочным фундаментом для дальнейшего динамичного роста регионального АПК», — подвёл итоги обсуждения Сергей Шевченко, председатель общественного совета отраслевого регионального ведомства, заведующий отделом селекции СамНИИСХ — филиала СамНЦ РАН, академик РАН.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Самара

