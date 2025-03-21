В Картофельном союзе рассказали о сложностях с овощехранилищами в России

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Строительство новых и модернизация старых овощехранилищ в России являются затратными, а поставки оборудования для них затруднены. Об этом в программе "Крестьянская застава" на "Радио России" сообщил исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников, пишет Смотрим.

По его словам, проблемы в сфере сохранения картофеля сохраняются. В России ежегодно производят порядка 13-14 миллионов тонн картофеля и овощей открытого грунта, что превышает доступную емкость овощехранилищ.

"Не вся продукция отдается на хранение. У нас на текущий момент емкость единовременного хранения составляет примерно 8-9 миллионов тонн. Модернизация или строительство новых хранилищ — достаточно затратное дело, оборудование в основном зарубежного производства. На фоне последних событий усложнилась доступность и логистика, увеличилась цена на приобретение такого оборудования", – заметил Красильников.

Он подчеркнул, что Минсельхоз РФ ежегодно выделяет господдержку по направлению хранения овощей.