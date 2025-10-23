Я нашел ошибку
Главные новости:
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
В Самаре начали играть в лапту!
В Самаре начали играть в лапту!
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
Почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.3
EUR 94.75
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Хворостянской средней школе открылся агротехнологический класс

23 октября 2025 11:49
140
В Хворостянской средней школе открылся агротехнологический класс

В Хворостянской средней школе Самарской области с этого учебного года реализуется новое образовательное направление — агротехнологический класс. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для АПК», национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направленной на системное решение кадрового вопроса в аграрной отрасли.

Ученики с 7-го класса получают углублённые знания по профильным дисциплинам: биологии, химии, математике и физике, а также знакомятся с основами агроинженерии — одной из ключевых специальностей современного агропромышленного комплекса.

Интерес к новому формату обучения проявили не только местные школьники, но и ребята из соседних населённых пунктов. Так, Алмас Аэтов, ученик 10-го класса воспользовался возможностями агротехкласса.

«Раньше я учился в селе Студенцы. В этом году перешёл в хворостянскую школу, потому что здесь появился агротехнологический класс. Планирую посвятить свою жизнь сельскому хозяйству — получить профессию агронома, а затем вернуться в родной район и помогать отцу выращивать хлеб. Углублённое изучение предметов в агроклассе обязательно поможет мне поступить в аграрный вуз», — говорит Алмас.

На сегодняшний день в Самарской области в агротехнологических классах обучаются около 70 школьников. Однако это только начало масштабного проекта. В ближайшее время такие классы появятся ещё в нескольких школах региона. В 2025 году на их создание и оснащение предусмотрено около 34 миллионов рублей.

«Агротехнологические классы, которые мы открываем в этом году, — это новая точка отсчёта в образовании для сферы сельского хозяйства. Сейчас выстраивается целая система, и агрокласс — это только первый шаг, который помогает ребёнку определиться и принять осознанное решение о будущей профессии. Следующий этап — заключение целевого договора с сельхозтоваропроизводителем, получение профильного образования и возвращение на предприятие. Современные агроклассы — это чёткая связь с реальными хозяйствами, работающими на рынке. Это возможность подготовить кадры, владеющие современными технологиями и готовые применять знания на практике», — подчёркивает Лейли Мифтахова, руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК регионального министерства сельского хозяйства.

Согласно национальным планам, к 2030 году в России будет открыто 18 тысяч агротехнологических классов, которые ежегодно будут готовить 115 тысяч абитуриентов для поступления в профильные колледжи и вузы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание подготовке квалифицированных кадров в сфере АПК. В ходе рабочей встречи 21 октября текущего года с министром сельского хозяйства Оксаной Лут глава региона обсудил создание образовательного центра для всего Приволжского федерального округа на базе Самарского государственного аграрного университета.

Фото – министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
347
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
317
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
454
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
341
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
338
Весь список