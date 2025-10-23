В Хворостянской средней школе открылся агротехнологический класс

140

В Хворостянской средней школе Самарской области с этого учебного года реализуется новое образовательное направление — агротехнологический класс. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для АПК», национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направленной на системное решение кадрового вопроса в аграрной отрасли.

Ученики с 7-го класса получают углублённые знания по профильным дисциплинам: биологии, химии, математике и физике, а также знакомятся с основами агроинженерии — одной из ключевых специальностей современного агропромышленного комплекса.

Интерес к новому формату обучения проявили не только местные школьники, но и ребята из соседних населённых пунктов. Так, Алмас Аэтов, ученик 10-го класса воспользовался возможностями агротехкласса.

«Раньше я учился в селе Студенцы. В этом году перешёл в хворостянскую школу, потому что здесь появился агротехнологический класс. Планирую посвятить свою жизнь сельскому хозяйству — получить профессию агронома, а затем вернуться в родной район и помогать отцу выращивать хлеб. Углублённое изучение предметов в агроклассе обязательно поможет мне поступить в аграрный вуз», — говорит Алмас.

На сегодняшний день в Самарской области в агротехнологических классах обучаются около 70 школьников. Однако это только начало масштабного проекта. В ближайшее время такие классы появятся ещё в нескольких школах региона. В 2025 году на их создание и оснащение предусмотрено около 34 миллионов рублей.

«Агротехнологические классы, которые мы открываем в этом году, — это новая точка отсчёта в образовании для сферы сельского хозяйства. Сейчас выстраивается целая система, и агрокласс — это только первый шаг, который помогает ребёнку определиться и принять осознанное решение о будущей профессии. Следующий этап — заключение целевого договора с сельхозтоваропроизводителем, получение профильного образования и возвращение на предприятие. Современные агроклассы — это чёткая связь с реальными хозяйствами, работающими на рынке. Это возможность подготовить кадры, владеющие современными технологиями и готовые применять знания на практике», — подчёркивает Лейли Мифтахова, руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК регионального министерства сельского хозяйства.

Согласно национальным планам, к 2030 году в России будет открыто 18 тысяч агротехнологических классов, которые ежегодно будут готовить 115 тысяч абитуриентов для поступления в профильные колледжи и вузы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание подготовке квалифицированных кадров в сфере АПК. В ходе рабочей встречи 21 октября текущего года с министром сельского хозяйства Оксаной Лут глава региона обсудил создание образовательного центра для всего Приволжского федерального округа на базе Самарского государственного аграрного университета.

Фото – министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.