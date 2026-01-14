Я нашел ошибку
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
В Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Сызрани проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца

126
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца

В условиях зимних морозов прогулки с собаками требуют от владельцев особой бдительности, поскольку риск переохлаждения и обморожения питомцев значительно возрастает. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Известиями» 14 января развеял распространенный миф о том, что шерсть всегда надежно защищает животное от холода.

По его словам, у каждой собаки существует индивидуальный температурный лимит, а в зоне особого риска находятся мелкие, короткошерстные и бесшерстные породы, а также пожилые и беременные особи. Эксперт подчеркнул, что владельцы часто забывают о защите лап — одного из самых уязвимых мест.

«Важно понимать разницу между переохлаждением, которое представляет собой общее длительное воздействие холода на организм, и обморожением — локальным повреждением тканей. Эти состояния могут проявляться как вместе, так и по отдельности», — предупредил он.

На первой стадии переохлаждения, когда температура тела падает ниже нормы, у собаки наблюдается дрожь, она поджимает лапы, а уши и подушечки становятся холодными на ощупь.

Вторая, более коварная стадия, характеризуется прекращением дрожи, что может ввести хозяина в заблуждение. При этом движения питомца становятся скованными, наблюдается заторможенность, поверхностное дыхание и побледнение или синюшность слизистых оболочек. Самая тяжелая, третья стадия, грозит потерей сознания, редким дыханием и высоким риском остановки сердца.

При обморожении, которое чаще затрагивает уши, подушечки лап, нос, хвост и соски, повреждение тканей может стать заметным лишь через несколько часов после прогулки. Тревожными признаками являются изменение цвета кожи на пораженных участках — от покраснения до побледнения, серого или синюшного оттенка, а в тяжелых случаях до почернения, свидетельствующего о некрозе. Кожа может быть болезненной или, наоборот, потерять чувствительность.

Первой и главной мерой помощи в любой из этих ситуаций является немедленное прекращение контакта с холодом. Собаку необходимо перенести в теплое помещение, укутать в одеяло, предложить теплую воду и приложить грелку. Категорически запрещается растирать животное снегом или подвергать резкому нагреванию в горячей воде или у батареи.

«При обморожении к пораженному участку можно осторожно приложить чистую теплую салфетку, не надавливая, а после стабилизации состояния наложить стерильную повязку и как можно скорее доставить питомца к ветеринару. До консультации со специалистом нельзя смазывать кожу маслом или жиром, а также вскрывать возможные волдыри», — обратил внимание Голубев.

Лучшей защитой остается профилактика. Помимо подбора утепленной одежды в соответствии с породой необходимо использовать специальную обувь или защитный воск для лап, а после прогулки тщательно смывать теплой водой остатки реагентов. Для предотвращения сухости и трещин зимой рекомендуется применять защитные средства для носа, ушей и подушечек лап. При первых же признаках дискомфорта у собаки прогулку следует немедленно завершить.

