Я нашел ошибку
Главные новости:
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метро
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
в Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Сызрани полицейские проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
В Сызрани проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.85
0.06
EUR 92.4
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного

91
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного

Подробности рассказали в Приволжском УГМС.

На территории 63-го региона по состоянию на 10 января Волга не полностью покрылась льдом. Вероятно, это связано с отсутствием морозных дней в течение продолжительного периода. Однако в ближайшее время это изменится – в губернии ожидается резкое похолодание.

А пока толщина льда на Куйбышевском водохранилище в районе Жигулевской ГЭС составляет всего 17-19 см, что на 15-22 см меньше среднемноголетних значений.

Около Самары большая часть реки покрыта коркой, однако местами наблюдается полыньи, а толщина замерзшей воды на поверхности составляет 9-19 см, что на 13-21 см меньше обычного. У села Зольное специалисты ведомства зафиксировали забереги.

Аналогичная ситуация и на малых реках региона. Где-то лед встал, а где-то отмечаются свободные от него участки и забереги. Толщина покрова составляет 7 - 22 см, пишет 450Медиа.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
134
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
271
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
429
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
641
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
347
Весь список