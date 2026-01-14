В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного

Подробности рассказали в Приволжском УГМС.

На территории 63-го региона по состоянию на 10 января Волга не полностью покрылась льдом. Вероятно, это связано с отсутствием морозных дней в течение продолжительного периода. Однако в ближайшее время это изменится – в губернии ожидается резкое похолодание.

А пока толщина льда на Куйбышевском водохранилище в районе Жигулевской ГЭС составляет всего 17-19 см, что на 15-22 см меньше среднемноголетних значений.



Около Самары большая часть реки покрыта коркой, однако местами наблюдается полыньи, а толщина замерзшей воды на поверхности составляет 9-19 см, что на 13-21 см меньше обычного. У села Зольное специалисты ведомства зафиксировали забереги.



Аналогичная ситуация и на малых реках региона. Где-то лед встал, а где-то отмечаются свободные от него участки и забереги. Толщина покрова составляет 7 - 22 см, пишет 450Медиа.