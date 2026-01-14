В Центробанке исключили запрет МФО

Микрофинансовые организации (МФО) остаются востребованными у населения, поэтому их запрет не является эффективным решением. Об этом 14 января сообщил глава департамента небанковского кредитования Центробанка (ЦБ) РФ Илья Кочетков.

«Мы не можем отрицать, что услуги МФО востребованы, они позволяют людям получить заем просто и быстро, зачастую прямо в точках продаж товаров и услуг», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, услугами МФО пользуются порядка 15 млн россиян. Кочетков подчеркнул, что деятельность микрофинансовых организаций не ограничивается краткосрочными займами «до зарплаты». В этот сектор также входят POS-кредитование и предоставление средств на крупные покупки, а сам рынок продолжает активно развиваться.

Глава департамента отметил, что основное внимание следует уделять борьбе с недобросовестными практиками на рынке микрофинансирования, а не введению запрета на деятельность МФО, пишут "Известия".