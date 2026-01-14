Только 10% самарцев готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру»

Наиболее лояльна цифровому рублю молодежь. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города, осведомленные о цифровом рубле.

Эксперимент по проведению расчетов в цифровой валюте завершился успешно, массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года. 10% экономически активных самарцев готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру». Еще 7% согласны получать в цифровых рублях часть дохода. Большинство же (66%) пока выступает против такой инициативы.



Мужчины несколько более лояльны к цифровому рублю как форме оплаты труда: 13% из них хотели бы получать всю зарплату в цифровом формате, еще 8% — часть зарплаты, тогда как среди женщин таковых 7 и 6% соответственно.



Молодежь до 35 лет демонстрирует бо́льшую открытость к инновациям: 13% готовы получать всю зарплату в новой национальной валюте, а еще 10% — часть заработка. Среди 35—45 летних лояльность демонстрируют 10 и 7% соответственно, а среди респондентов от 45 лет — лишь 7 и 4%.



Время проведения: 30 декабря 2025 года — 12 января 2026 года