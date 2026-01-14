Я нашел ошибку
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метро
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
в Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Сызрани полицейские проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
В Сызрани проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Только 10% самарцев готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру»

116
Только 10% самарцев готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру»

Наиболее лояльна цифровому рублю молодежь. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города, осведомленные о цифровом рубле.

Эксперимент по проведению расчетов в цифровой валюте завершился успешно, массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года. 10% экономически активных самарцев готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру». Еще 7% согласны получать в цифровых рублях часть дохода. Большинство же (66%) пока выступает против такой инициативы.

Мужчины несколько более лояльны к цифровому рублю как форме оплаты труда: 13% из них хотели бы получать всю зарплату в цифровом формате, еще 8% — часть зарплаты, тогда как среди женщин таковых 7 и 6% соответственно.

Молодежь до 35 лет демонстрирует бо́льшую открытость к инновациям: 13% готовы получать всю зарплату в новой национальной валюте, а еще 10% — часть заработка. Среди 35—45 летних лояльность демонстрируют 10 и 7% соответственно, а среди респондентов от 45 лет — лишь 7 и 4%.
 

Время проведения: 30 декабря 2025 года — 12 января 2026 года

Теги: Опрос

