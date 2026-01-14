Уборка снега на территориях социальных учреждений Самары идет в штатном режиме

В Самаре на оперативном совещании в администрации города обсудили ход зимней уборки города, особое внимание уделив вопросу содержания подъездных путей и территорий школ и детских садов.

Как доложила руководитель департамента образования Ирина Коковина, к завершению новогодних каникул во всех 310 детских садах и школах были очищены территории, а там, где это необходимо, также были очищены кровли от снега и наледи.

Большая часть школ и детских садов на сегодняшний день оснащена средствами малой механизации для уборки снега. При необходимости и во время ликвидации последствий сильных снегопадов, в том числе расчистки крыш руководство соцучреждений привлекает к работе специализированные службы.