Я нашел ошибку
Главные новости:
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения.
СХК «Лада» дебютировал в чемпионате России по следж-хоккею
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.68
-0.07
EUR 94.46
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай

26 августа 2025 13:36
128
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай

За первое полугодие текущего года предприятия агропромышленного комплекса Самарской области отгрузили более 14 тысяч тонн сельхозпродукции в Китайскую Народную Республику. Согласно статистике, в период с 2020 по 2024 годы объем поставок сельскохозяйственной продукции из Самарской области в Китай вырос почти в 4,3 раза.

Самарская область продолжает активное сотрудничество с Китайской Народной Республикой, которая является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров региона. В рамках решения задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, — по наращиванию экспорта в 1,5 раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом — и реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» самарские предприятия стабильно увеличивают экспорт сельхозпродукции в дружественную страну.

«Сотрудничать с Китаем мы начали только в этом году и уже провели несколько успешно завершённых сделок. Первоначальные контракты составляли 500–600 тонн, сейчас мы отгружаем по 2–3 тысячи тонн. У нас есть планы по дальнейшему увеличению объемов поставок подсолнечного масла и шрота», — рассказал директор по развитию ООО «Нива» Дмитрий Дзюба.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прошедшем V Заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы» выразил уверенность в наличии всех возможностей для дальнейшего наращивания экономического потенциала между регионами. «Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в экспорте высококачественной продукции в Китай. Готовы предложить нашим партнерам перспективные направления для сотрудничества в сферах машиностроения, сельского хозяйства и продуктов питания, химической промышленности, медицины и высоких технологий», — подчеркнул глава региона.

В помощь сельхозтоваропроизводителям Россельхознадзор представил видеоинструкцию по регистрации экспортеров в китайской системе CIFER (China Import Food Enterprise Registration), предназначенную для поставок пищевой продукции в Китайскую Народную Республику. Основная цель этой системы — подтверждение соответствия продукции китайским стандартам безопасности и качества. В настоящее время в системе CIFER аккредитовано 487 предприятий-производителей растительных масел, муки, круп и хлопьев. Видеоинструкцию как работает система можно посмотреть по ссылке: https://rutube.ru/video/28212748a5f910be092fd1eae9d5d7a1/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=28212748a5f910be092fd1eae9d5d7a1&utm_term=agroexpert.press&t=87 

Фото – министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
120
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
147
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
178
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
428
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
697
Весь список