Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай

За первое полугодие текущего года предприятия агропромышленного комплекса Самарской области отгрузили более 14 тысяч тонн сельхозпродукции в Китайскую Народную Республику. Согласно статистике, в период с 2020 по 2024 годы объем поставок сельскохозяйственной продукции из Самарской области в Китай вырос почти в 4,3 раза.

Самарская область продолжает активное сотрудничество с Китайской Народной Республикой, которая является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров региона. В рамках решения задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, — по наращиванию экспорта в 1,5 раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом — и реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» самарские предприятия стабильно увеличивают экспорт сельхозпродукции в дружественную страну.

«Сотрудничать с Китаем мы начали только в этом году и уже провели несколько успешно завершённых сделок. Первоначальные контракты составляли 500–600 тонн, сейчас мы отгружаем по 2–3 тысячи тонн. У нас есть планы по дальнейшему увеличению объемов поставок подсолнечного масла и шрота», — рассказал директор по развитию ООО «Нива» Дмитрий Дзюба.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прошедшем V Заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы» выразил уверенность в наличии всех возможностей для дальнейшего наращивания экономического потенциала между регионами. «Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в экспорте высококачественной продукции в Китай. Готовы предложить нашим партнерам перспективные направления для сотрудничества в сферах машиностроения, сельского хозяйства и продуктов питания, химической промышленности, медицины и высоких технологий», — подчеркнул глава региона.

В помощь сельхозтоваропроизводителям Россельхознадзор представил видеоинструкцию по регистрации экспортеров в китайской системе CIFER (China Import Food Enterprise Registration), предназначенную для поставок пищевой продукции в Китайскую Народную Республику. Основная цель этой системы — подтверждение соответствия продукции китайским стандартам безопасности и качества. В настоящее время в системе CIFER аккредитовано 487 предприятий-производителей растительных масел, муки, круп и хлопьев. Видеоинструкцию как работает система можно посмотреть по ссылке: https://rutube.ru/video/28212748a5f910be092fd1eae9d5d7a1/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=28212748a5f910be092fd1eae9d5d7a1&utm_term=agroexpert.press&t=87

Фото – министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области