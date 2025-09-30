Я нашел ошибку
В соревнованиях участвовали представители 16 стран и 32 регионов России - всего более 1300 спортсменов.
Андрей Фадеев и Анастасия Кузнецова из Самарской области- призеры международных соревнований по киокусинкай
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре полицейские задержали женщину-водителя иномарки за хранение наркотиков
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое

30 сентября 2025 12:31
114
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое

В Самарской области состоялось ключевое отраслевое мероприятие – научно-практическая конференция, посвященная развитию производства сои в России. Организаторами выступили КФХ «Цирулев» и АО «Щелково Агрохим» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Мероприятие направлено на реализацию задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», достижение основных целей по обеспечению импортозамещения, технологического суверенитета и повышения устойчивости аграрного сектора.

Основное внимание участников – аграриев, ученых, представителей бизнеса и власти – было уделено селекционным наработкам, позволяющим вывести производство сои на качественно новый уровень. Уже сегодня в России площадь посевов сои превышает 4,6 млн га, а урожайность достигает более 30 ц/га при рентабельности до 100 %. В 2024 году в стране было собрано рекордное количество 7 млн тонн сои – исторический максимум за всю историю возделывания этой культуры.

Особое значение для самарского региона имеет строительство второй очереди завода по переработке сои компанией «ЭФКО» в Особой экономической зоне «Тольятти». Как отметил исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов, это создает мощный стимул для местных аграриев: «Соя – перспективная культура для Самарской области. С учетом планов по развитию мелиорации и росту спроса на переработку мы прогнозируем значительный рост как урожайности, так и доходности производства сои».

В 2024 году в Государственный реестр селекционных достижений были внесены два новых сорта:

– «Самец» – это раннеспелый сорт, адаптированный для выращивания в 19 регионах России, созданный КФХ «Цирулев» совместно с научным консорциумом «Щелково Агрохим»;

– «Бинго» – сорт собственной селекции АО «Щелково Агрохим».

«Селекция – это не просто наука, это основа технологического суверенитета в АПК. Мы обязаны регулярно выводить на рынок новые сорта, отвечающие вызовам климата и требованиям аграриев. Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи: довести стандартную урожайность до 40 ц/га и повысить содержание белка свыше 40%», – подчеркнул Евгений Цирулев, руководитель КФХ и один из ведущих селекционеров страны.

Генеральный директор АО «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов отметил, что Россия уверенно движется к полной технологической независимости в растениеводстве.

«К 2030 году на территории страны не останется импортных средств защиты растений. При этом цены на отечественные препараты снижаются, что открывает новые возможности для их применения в производстве сои. Соя – уникальная культура: она содержит протеин, жиры, пищевые волокна и подходит как для продовольственных, так и для кормовых целей. Но для выполнения государственных задач – роста производства на 25 % и экспорта на 50 % – нам необходимы новые сорта и передовые технологии», – считает Салис Каракотов.

Мероприятие в Приволжском районе Самарской области, стало площадкой для демонстрации комплексного подхода: от селекции и семеноводства до применения современных средств защиты растений и адаптации к орошению. Участники осмотрели участки с новыми сортами, ознакомились с производственными посевами и обсудили пути масштабирования успешных практик.

Развитие отечественной селекции сои – это не просто агротехнологический прорыв, а стратегический вклад в обеспечение продовольственной безопасности России и достижение целей национального проекта.

Обеспечение сельхозпроизводителей семенами, в том числе отечественной селекции, – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса, обозначенное в программе социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы, представленной главой региона Вячеславом Федорищевым. На поддержку сельского хозяйства в Самарской области в этом году из федерального и областного бюджетов направлено около 6 млрд рублей.

Источник фото: ГБУ ДПО «Самара-АРИС».

