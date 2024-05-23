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Садоводов обяжут начать использовать земельные участки в течение трех лет
Садоводов обяжут начать использовать земельные участки в течение трех лет
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Садоводов обяжут начать использовать земельные участки в течение трех лет

23 мая 2024 09:08
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Садоводов обяжут начать использовать земельные участки в течение трех лет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Росреестра, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник.

"Под освоением земельного участка, согласно законопроекту, будут подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние", — говорится в материале.

Журналисты указали, что эти изменения хотят внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, пишет РИА Новости.

Закон может вступить в силу первого марта следующего года после того, как правительство установит признаки неосвоения земельных участков, подчеркнули в статье.

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