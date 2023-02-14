Продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе «Семейная ферма» и «Агропрогресс»

67

Грантовая поддержка малых форм хозяйствования осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области». Их развитию особое внимание уделяет глава Самарской области Дмитрий Азаров, который всегда отмечает растущий вклад малых хозяйств и предприятий в продовольственную безопасность региона.



По условиям стартовавшего конкурса семейная ферма вправе претендовать на получение гранта в размере до 30 млн рублей. Новая мера поддержки «Агропрогресс» впервые была реализована в прошлом году. Поддержка рассчитана исключительно на сельхозтоваропроизводителей – общества и товарищества.



Гранты могут быть направлены на приобретение зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники, оборудования и животных. В 2022 году в Самарской области гранты на развитие семейных ферм и «Агропрогресс» получили 8 хозяйств и 3 предприятия. Их господдержка из средств областного и федерального бюджетов составила более 168 млн рублей.



В текущем году на поддержку семейных ферм предусмотрено более 131 млн рублей, на предоставление грантов «Агропрогресс» – 23 млн рублей.



Заявки на участие в отборе принимаются до 28 февраля 2023 года по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 214-59-43, (846) 214-78-76, каб. 113.



Подробнее с критериями, условиями участия и перечнем документов заявки можно ознакомиться в разделах «Документы» и «Грантовая поддержка» по адресу: mcx.samregion.ru, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Самарской области.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области