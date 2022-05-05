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Посевная кампания риса впервые за восемь лет после перекрытия воды по Северо-крымскому каналу началась в Крым

5 мая 2022 22:11
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Всего в регионе намерены засеять 632 га земель.

Посевная кампания риса впервые за восемь лет после перекрытия воды по Северо-крымскому каналу началась в Крыму, сообщила журналистам в среду врио министра сельского хозяйства региона Алиме Зарединова, передает ТАСС.

"С перекрытием подачи воды в Северо-Крымском канале 38 хозяйств перестали заниматься возделыванием этой культуры и перешли на выращивание засухоустойчивых культур. Наибольшие площади риса были в Красноперекопском районе. В настоящее время рисоводы приводят в порядок мелиоративные системы, в следующем году аграрии планируют значительно увеличить посевные площади под рис. В 2022 году в Республике Крым сев риса планируется на площади 632 га: в Красноперекопском районе - 277 га, Нижнегорском - 15 га, Раздольненском - 340 га", - сказала Зарединова.

Она уточнила, что восемь лет назад на полуострове выращивали рис на 13,5 тыс. га. В 2022 году "Федеральный научный центр риса" оказал поддержку аграриям Крыма в поставке семенного материала для возобновления производства риса. Сельхозтоваропроизводители приобрели семена сортов риса Рапан-2, Исток и Аполлон. Все они устойчивы к пирикуляриозу.

Минсельхоз Крыма 25 марта сообщал, что в этом году рисоводством после возобновления поставок днепровской воды планируют заниматься аграрии Раздольненского, Красноперекопского и Нижнегорского районов полуострова, где эта культура была развита до 2014 года. Восемь лет назад Украина перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. При проведении военной спецоперации российская армия освободила гидротехнический узел. 29 апреля воду начали подавать крымским сельхозпредприятиям. В этом году власти республики намерены поставлять ее бесплатно.

 

Фото:    pixabay

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