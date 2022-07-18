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Подмосковье заняло второе место в России по производству овощей

18 июля 2022 23:35
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Ключевая задача — поддержать аграриев, чтобы продолжали расти показатели производства.

Московская область нарастила производство овощей и поднялась на второе место в России по этому показателю. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, пишут "Известия".

По его словам, которые приводит телеканал «360», продовольственная безопасность является одним из ключевых вопросов в Подмосковье.

«Мы включены в эту работу на всех ее этапах — от импортозамещения семян и селекции до создания современных овощехранилищ», — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что за последние восемь лет в регионе запустили еще 10 крупных проектов по созданию теплиц. Это позволило региону подняться с 36-го на второе место по овощам закрытого грунта, производство увеличилось больше чем в 10 раз.

«Мы также в лидерах в стране по сыру, хлебу, молоку и ягодам. Собственное производство значит, что цена ниже и прилавки не пустуют», — подчеркнул чиновник.

Он заявил, что ключевая задача — поддержать аграриев, чтобы продолжали расти показатели производства.

 

Фото:    pxhere

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