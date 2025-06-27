Переход на отечественные семена произойдет к 2030 году

28

Россельхознадзор с конца июня запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов, но будет ли возможность его заменить? Об этом в эфире "Вестей ФМ" рассказал профессор МГУ Дмитрий Хомяков. По его словам, до последнего времени Россия имела отличные отношения с Голландией в вопросе экспорта семян цветов, томатов, фруктов и продуктов переработки, но в настоящий момент приняла курс по импортозамещению.

"Мы отказались от завоза семян клубней картофеля, семенного материала из Голландии и Германии, стараемся развивать собственную селекцию семеноводства. Постепенно аграрии России переходят на отечественные семена".

По словам эксперта, сейчас рынок находится в переходном периоде. На данный момент стоит цель добиться самообеспеченности семенами к 2030 году по семенам ведущих сельскохозяйственных культур в объёме 75%.