Хлеборобы Кинельского района возглавляют рейтинг муниципалитетов региона по продуктивности

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Нынешняя уборочная кампания для хлеборобов Кинельского района особенная. Они возглавляют рейтинг муниципалитетов региона по продуктивности.

Средняя урожайность здесь составляет 39,5 ц/га. Рекордный для района и валовой сбор зерна. Страда еще продолжается, но в закромах хозяйств уже свыше 145 тыс. т зерна.



В полях Кинельского района в полном разгаре вторая фаза страды – уборка поздних сельхозкультур. Первая на повестке – кукуруза на зерно. Зеленая масса была центнеров под 70. После августовской жары 50 ц/га и после сушки в зачетном весе останется 45 ц/га. Когда начиналась уборка, влажность составляла 36%, сейчас 22–24.



На опытных участках активно ведутся испытания новинок химической промышленности для дальнейшего масштабного внедрения. Сейчас выработана своя технология, которая позволяет добиваться высоких результатов.

Фото: пресс-служба правительства СО