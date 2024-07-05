Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +21, +23°С, днем +34, +36°С.
6 июля в Самарской области местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +37°С
В том числе выявляют водителей ТС передвигающихся на территории с иностранными регистрационными знаками.
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Сегодня глава региона ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови.
Вячеслав Федорищев вступил в регистр доноров костного мозга
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
Участникам предстоит выявить сильнейших по результатам плавания, фехтования, бега и лазерной стрельбы.
В Самаре проходит финал соревнований летней спартакиады учащихся России по современному пятиборью
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой побывал в Ставропольском районе где посетил сельскохозяйственное предприятие «Олимп-Агро».
Глава региона поручил подготовить предложения по усилению мер поддержки сельхозпроизводителей
Управление занимает передовые позиции в вопросах выявления, предупреждения и пресечения шпионской, террористической и иной преступной деятельности.
На страже Отечества: 19 июля исполняется 105 лет со дня образования УФСБ России по ЦВО
Юные исполнители на фестивале выступят с известными бардовскими песнями.
В выходные в Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.12
0.17
EUR 94.98
0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Посетить Всероссийский фестиваль «Семья России» в Самаре сможет каждый желающий
В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Глава региона поручил подготовить предложения по усилению мер поддержки сельхозпроизводителей

5 июля 2024 21:00
124
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой побывал в Ставропольском районе где посетил сельскохозяйственное предприятие «Олимп-Агро».

В пятницу, 5 июля, глава региона Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой побывал в Ставропольском районе. Глава региона посетил сельскохозяйственное предприятие «Олимп-Агро» — одно из передовых хозяйств области. Это крупный производственный комплекс со своим парком современной сельхозтехники, в том числе для обработки почвы для подготовки посевных площадей, для очистки зерна, с базой по переработке, хранению сельхозпродукции. 

По урожайности зерновых и технических культур предприятие одно из лидеров отрасли. Здесь большое внимание уделяют работе с удобрениями, культуре земледелия, парк техники постоянно обновляют благодаря различным инструментам господдержки. Кроме того, предприятие развивает животноводство, сейчас это 1200 голов мясного скота. 

Как рассказал директор ООО СХП «Олимп-Агро» почетный работник агропромышленного комплекса России Николай Леонтьев, в этом году предприятие обрабатывает 19 тысяч гектаров. Посеяны 10 сортов пшеницы, кроме того подсолнечник, горох, нут. На предприятии работают порядка 110 сотрудников. В настоящее время готовятся к уборке урожая, из-за жаркой погоды планируют начать работы на неделю раньше нормативного срока.

«Погода сейчас не благоволит, жарит — часть урожая мы потеряем», — пояснил глава хозяйства. 

«Если объективно видим то, что из-за погодных условий, подтоплений урожай погиб — мы готовы вместе с вами компенсировать из регионального бюджета составляющую. Надо посмотреть по нормативу сколько, — обратился Вячеслав Федорищев к врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николаю Абашину. — До регионального режима ЧС еще далеко, но к этому надо готовиться, смотреть на погоду. Готовьте предложения, чтобы не потом впопыхах об этом вспоминали, а уже сейчас планировали мероприятия. Такую поддержку нужно оказать».

Несмотря на погодные условия, урожайность в хозяйстве оценивают предварительно порядка 60 центнеров с гектара. С руководителем хозяйства и врио министра глава региона обсудил вопрос, связанный с обслуживанием сельскохозяйственной техники, с закупкой нового отечественного оборудования. «Мы сейчас программу делаем — по мерам поддержки внимательно пройдемся с главой министерства, посмотрим, что усилить. Вы свои предложения тоже, пожалуйста, давайте. Понятно, что у вас сейчас работы много будет впереди», — обратился Вячеслав Федорищев к Николаю Леонтьеву и предложил встретиться здесь же через месяц на выездном совещании Правительства региона и предметно обсудить меры поддержки.

 

Фото:   telegram-канал Вячеслава Федорищева

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
05 июля 2024, 21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Здравоохранение
170
В ходе открытого диалога представители бизнес-сообщества смогли презентовать свои идеи, задать вопросы и получить на них ответы. 
04 июля 2024, 21:40
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими предпринимателями
В ходе открытого диалога представители бизнес-сообщества смогли презентовать свои идеи, задать вопросы и получить на них ответы.  Предпринимательство
496
Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области. 
04 июля 2024, 19:36
На заседании облправительства обсудили реформу в сфере обращения с ТКО
Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области.  Политика
467
В центре внимания
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
5 июля 2024  21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
158
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой побывал в Ставропольском районе где посетил сельскохозяйственное предприятие «Олимп-Агро».
5 июля 2024  21:00
Глава региона поручил подготовить предложения по усилению мер поддержки сельхозпроизводителей
117
В День семьи, любви и верности телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
5 июля 2024  11:57
В День семьи, любви и верности телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
232
В ходе открытого диалога представители бизнес-сообщества смогли презентовать свои идеи, задать вопросы и получить на них ответы. 
4 июля 2024  21:40
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими предпринимателями
494
Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области. 
4 июля 2024  19:36
На заседании облправительства обсудили реформу в сфере обращения с ТКО
464
Весь список