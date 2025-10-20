Я нашел ошибку
Главные новости:
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Фермеры Самарской области активно участвуют в профориентационной работе

20 октября 2025 16:41
166
Фермеры Самарской области активно участвуют в профориентационной работе

Привлечение молодых квалифицированных кадров – один из приоритетов агропромышленного комплекса. Для решения задач, поставленных федеральным проектом «Кадры для АПК», входящим в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в Самарской области активно развивается система профориентации и поддержки молодых специалистов.

Фермеры и профильные учреждения региона объединяют усилия для популяризации сельского хозяйства и привлечения молодежи. Специализированные организации разъясняют меры господдержки, а аграрии делятся опытом и мотивируют школьников и студентов выбирать агропрофессии.

Так, на профориентационном мероприятии «Молодые специалисты в АПК» в Сергиевском губернском техникуме, организованном ГБУ ДПО «Самара – АРИС», будущие аграрии получили полную информацию о возможностях бесплатного высшего образования по сельскохозяйственным направлениям, программах повышения квалификации и мерах господдержки молодым специалистам.

Особое внимание привлекло выступление Ильи Ятманкина, представителя семейной фермы из Исаклинского района, который подчеркнул важность личного общения между работодателями и студентами: «Такие встречи возможность заинтересовать молодежь работой на земле, показать, что сельское хозяйство это не только труд, но и перспектива, стабильность и гордость за свой вклад в развитие родного края. Наша задача создать условия, чтобы выпускники оставались здесь, у нас».

Профориентационная работа ведется и на уровне школьного образования. Кадровый центр Алексеевского района совместно с Герасимовской средней школой организовал для старшеклассников экскурсию в хозяйство главы КФХ Алексея Клышникова – председателя ассоциации «Народный фермер Самарской области». Школьники познакомились с современным фермерским хозяйством, узнали о выращивании зерновых и бобовых, особенностях разведения мясного крупного рогатого скота и увидели сельхозтехнику в действии.

«Это не просто экскурсия это первое знакомство с профессией, – отметил Алексей Клышников. – Необходимо, чтобы молодые люди увидели реальные возможности, которые открывает сельское хозяйство, и поняли: здесь можно построить достойную карьеру».

Сегодня в Самарской области формируется устойчивая система взаимодействия между образовательными учреждениями, сельхозпредприятиями и государством. Студенты проходят обучение и практику в реальных хозяйствах, а работодатели заранее «присматривают» будущих сотрудников. Цель – повысить приток выпускников в отрасль и удержать талантливую молодежь в сельском хозяйстве.

За девять месяцев текущего года в рамках федерального проекта «Кадры для АПК» в регионе: привлечены 13 специалистов для реализации ключевых проектов в сельском хозяйстве, 64 человека направлены на целевое обучение для аграрных предприятий, а 182 студента и обучающихся прошли практику или трудоустроились в сельхозпредприятиях на сельских территориях.

Формирование кадрового потенциала, популяризация агропрофессий и предотвращение оттока молодежи из села – приоритеты программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы, представленной губернатором Вячеславом Федорищевым. По его инициативе в прошлом году почти в три раза увеличен размер единовременных выплат молодым специалистам с высшим, средним и начальным профессиональным образованием. Ранее эти выплаты составляли 34,5 и 69 тысяч рублей, теперь – 103,5 и 207 тысяч рублей соответственно.

Фото: ГБУ ДПО «Самара-АРИС».

