Фермеры Самарской области активно участвуют в профориентационной работе

Привлечение молодых квалифицированных кадров – один из приоритетов агропромышленного комплекса. Для решения задач, поставленных федеральным проектом «Кадры для АПК», входящим в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в Самарской области активно развивается система профориентации и поддержки молодых специалистов.

Фермеры и профильные учреждения региона объединяют усилия для популяризации сельского хозяйства и привлечения молодежи. Специализированные организации разъясняют меры господдержки, а аграрии делятся опытом и мотивируют школьников и студентов выбирать агропрофессии.

Так, на профориентационном мероприятии «Молодые специалисты в АПК» в Сергиевском губернском техникуме, организованном ГБУ ДПО «Самара – АРИС», будущие аграрии получили полную информацию о возможностях бесплатного высшего образования по сельскохозяйственным направлениям, программах повышения квалификации и мерах господдержки молодым специалистам.

Особое внимание привлекло выступление Ильи Ятманкина, представителя семейной фермы из Исаклинского района, который подчеркнул важность личного общения между работодателями и студентами: «Такие встречи – возможность заинтересовать молодежь работой на земле, показать, что сельское хозяйство – это не только труд, но и перспектива, стабильность и гордость за свой вклад в развитие родного края. Наша задача – создать условия, чтобы выпускники оставались здесь, у нас».

Профориентационная работа ведется и на уровне школьного образования. Кадровый центр Алексеевского района совместно с Герасимовской средней школой организовал для старшеклассников экскурсию в хозяйство главы КФХ Алексея Клышникова – председателя ассоциации «Народный фермер Самарской области». Школьники познакомились с современным фермерским хозяйством, узнали о выращивании зерновых и бобовых, особенностях разведения мясного крупного рогатого скота и увидели сельхозтехнику в действии.

«Это не просто экскурсия – это первое знакомство с профессией, – отметил Алексей Клышников. – Необходимо, чтобы молодые люди увидели реальные возможности, которые открывает сельское хозяйство, и поняли: здесь можно построить достойную карьеру».

Сегодня в Самарской области формируется устойчивая система взаимодействия между образовательными учреждениями, сельхозпредприятиями и государством. Студенты проходят обучение и практику в реальных хозяйствах, а работодатели заранее «присматривают» будущих сотрудников. Цель – повысить приток выпускников в отрасль и удержать талантливую молодежь в сельском хозяйстве.

За девять месяцев текущего года в рамках федерального проекта «Кадры для АПК» в регионе: привлечены 13 специалистов для реализации ключевых проектов в сельском хозяйстве, 64 человека направлены на целевое обучение для аграрных предприятий, а 182 студента и обучающихся прошли практику или трудоустроились в сельхозпредприятиях на сельских территориях.

Формирование кадрового потенциала, популяризация агропрофессий и предотвращение оттока молодежи из села – приоритеты программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы, представленной губернатором Вячеславом Федорищевым. По его инициативе в прошлом году почти в три раза увеличен размер единовременных выплат молодым специалистам с высшим, средним и начальным профессиональным образованием. Ранее эти выплаты составляли 34,5 и 69 тысяч рублей, теперь – 103,5 и 207 тысяч рублей соответственно.

Фото: ГБУ ДПО «Самара-АРИС».